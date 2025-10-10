TP HCM sắp có thêm 1.200 căn hộ giá rẻ

Dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ sẽ cung cấp 1.200 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp TP HCM.

UBND TP HCM vừa chấp thuận Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1, tọa lạc tại phường Phú Mỹ. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị đông dân nhất cả nước.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1. Ảnh: IDICO

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích hơn 34.000 m², gồm ba khối chung cư cao 15 tầng, cung cấp 1.200 căn hộ diện tích từ 25 – 65 m², đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.200 cư dân. Tổng vốn đầu tư ước 850 tỷ đồng, trong đó IDICO-CONAC góp 20% (khoảng 170 tỷ), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ngoài nhà ở xã hội, dự án còn có 34 căn nhà liên kế thương mại, mỗi căn khoảng 80 m², cùng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại gồm trường mầm non, công viên cây xanh, khu thể thao, bãi xe, khu sinh hoạt cộng đồng và đường nội bộ hoàn chỉnh.

Theo UBND TP HCM, toàn bộ căn hộ nhà ở xã hội sẽ được bán, cho thuê hoặc thuê mua đúng đối tượng và giá quy định theo Luật Nhà ở 2023. Riêng khu nhà liên kế, chủ đầu tư được phép chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu phù hợp pháp luật hiện hành.

Công ty IDICO-CONAC – thành viên của Tổng công ty IDICO – hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – CONAC (phường Phú Mỹ, TP HCM).