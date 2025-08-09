Hà Nội

Bất động sản

TP HCM rút ngắn thời gian làm thủ tục pháp lý dự án nhà ở xã hội

TP HCM sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý trong đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép xây dựng...

Theo Duy Quang/TPO

Ngày 7/8, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã ký ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023. Việc triển khai sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất TPHCM với các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, TPHCM sẽ ban hành các cơ chế thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tạo quỹ đất sạch để triển khai dự án. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục pháp lý trong đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép xây dựng, mua bán và quản lý nhà ở xã hội.

TPHCM cũng hướng đến việc xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội nhằm thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào nhà ở xã hội, đặc biệt là các mô hình nhà ở xanh, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững và phát thải thấp. Quỹ đất, nguồn vốn và môi trường đầu tư sẽ được ưu tiên bố trí để khuyến khích phát triển loại hình này.

Đồng thời, TPHCM sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước tương xứng, kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ chương trình. Các khó khăn, vướng mắc trong chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội sẽ được rà soát và tháo gỡ kịp thời.

noxh-1.png
Một dự án nhà ở xã hội ở trung tâm TPHCM đang được UBND TPHCM thúc tiến độ xây dựng.

Thành ủy TPHCM nhấn mạnh việc tăng cường phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội, nâng cao công tác thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại. Đặc biệt, phải có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách. Rà soát, đề xuất phân cấp, ủy quyền trong công tác phát triển nhà ở xã hội; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định cho phù hợp với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Về quy hoạch, TPHCM sẽ bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập hoặc xen cài trong dự án nhà ở thương mại tại vị trí thuận tiện kết nối hạ tầng, trung tâm công nghiệp. Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp và quy hoạch đô thị, bảo đảm dành đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

TPHCM cũng yêu cầu khẩn trương đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội trên 20% quỹ đất tại dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Trường hợp không thực hiện sẽ thu hồi phần đất này để giao cho chủ đầu tư khác triển khai.

Ngoài ra, Thành ủy TPHCM giao các cơ quan chức năng nghiên cứu phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội, từ nhà cho thuê, thuê mua, ký túc xá công nhân, học sinh sinh viên đến nhà ở phù hợp thu nhập từng nhóm đối tượng.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TPHCM bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm và hằng năm của địa phương. Nghiên cứu đề xuất hình thành Quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để tạo nguồn vốn lâu dài, bền vững. TPHCM cũng sẽ mở rộng huy động vốn từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương, nguồn vốn nước ngoài, và khuyến khích các mô hình quỹ đầu tư, quỹ tín thác, liên doanh, liên kết triển khai dự án nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng trước thời điểm sáp nhập, giai đoạn từ năm 2021 đến hết quý I/2025, TPHCM đã xây dựng hoàn thành 6 dự án với quy mô 2.745 căn hộ. TPHCM đang thi công bốn dự án với quy mô 2.874 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Hiện nay, TPHCM đang tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục pháp lý đối với 21 dự án với quy mô khoảng 40.000 căn hộ.

