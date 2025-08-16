TP HCM: Phú Thuận phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công, đề ra nhiều mục tiêu phát triển quan trọng.

Chiều 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 1.210 đảng viên thuộc 50 tổ chức cơ sở Đảng.

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở; phát huy dân chủ; giữ vững an ninh - quốc phòng; phát triển kinh tế bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng phường Phú Thuận văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đảng bộ phường Phú Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Phú Thuận và một phần phường Phú Mỹ thuộc Quận 7 (cũ), với diện tích 10,55 km² và dân số 56.687 người. Đảng bộ phường có 50 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 1.210 đảng viên và trực thuộc Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Phú Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bao gồm: xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; sắp xếp bộ máy; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải cách hành chính (CCHC) và cải cách tư pháp; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đều đạt kết quả đáng ghi nhận.

Vận động người dân hiến đất mở hẻm

Trong nhiệm kỳ, một số dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần phát triển đô thị trên địa bàn (dự án Sky 89, River Panorama, Riverside Complex). Nhiều tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp, cải tạo từ ngân sách, như đường Huỳnh Tấn Phát, Đào Trí, Phú Thuận, Hoàng Quốc Việt… Công tác vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm theo quy hoạch đã đạt được kết quả tích cực, với 13 công trình đưa vào sử dụng; trong đó, một số hộ ở khu phố 12 đã hiến gần 500 m² đất mở rộng hẻm với giá trị khoảng 15 tỷ đồng.

Công tác phát triển văn hóa, xã hội, con người trong nhiệm kỳ đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 – 2025, sớm 2 năm so với chỉ tiêu đề ra. Hỗ trợ học bổng vào đầu năm học với 366 suất, tổng số tiền 679.500.000 đồng; sửa chữa nhà, nâng nền, chống dột cho 17 trường hợp với số tiền 425.000.000 đồng…

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng phường văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của TP.

Đồng thời, đại hội đã đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế - đô thị - môi trường. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước được giao hàng năm đạt 100%, thu ngân sách bình quân tăng 5%/năm. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt trên 10,8%.

Về văn hóa - xã hội, có 7 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 25 - 28%; hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine quy định đạt từ 95% trở lên…

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận ra mắt đại hội.

Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã đề ra các khâu đột phá về chuyển đổi số và cải cách hành chính; đột phá về phát triển đô thị văn minh, hiện đại; đột phá trong phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đột phá trong phát triển dịch vụ - thương mại.

Cải cách hành chính phải gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã đánh giá cao việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra 4 chương trình đột phá. Đây cũng chính là điểm nổi bật của phường, thể hiện sự đổi mới có tính kế thừa, thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú Thuận.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng nhấn mạnh một số vấn đề mà Đảng bộ phường Phú Thuận cần tiếp tục chú trọng, bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Về phát triển kinh tế, phường cần ổn định và bền vững theo định hướng của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên, đặc biệt là đất đai, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và quy hoạch phát triển. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cần gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn hệ thống chính trị nhằm phục vụ tốt cho Nhân dân và doanh nghiệp.

Đối với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn, công bằng xã hội, phường cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên các dự án nâng cấp hẻm, chống ngập, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục phát huy sáng kiến chuyển hóa đất trống thành công viên, sân chơi để tăng mảng xanh đô thị…