Tin 24/7

TP HCM: Phát triển phường Vũng Tàu thành đô thị du lịch thông minh

Với bãi biển đẹp, núi, rừng và di tích quốc gia, phường Vũng Tàu được định hướng thành đô thị du lịch thông minh, xanh – sạch – đẹp.

Thiên Bảo

Ngày 13/8, phường Vũng Tàu (TP HCM) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có ông Dương Trọng Hiếu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đại diện lãnh đạo các ban Thành ủy TP HCM, cùng 250 đại biểu, đại diện cho gần 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

anh-1-vung-tau.jpg
Ông Dương Trọng Hiếu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phường Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu cũ), với tổng diện tích tự nhiên 16.850 km2, gồm 42 khu phố, 115.882 nhân khẩu thường trú.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện ý chí, quyết tâm “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch; chính quyền vì Nhân dân phục vụ, đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế”.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng của nhiệm kỳ tới. Đó là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ; gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy vai trò công dân đô thị văn minh, thân thiện, trách nhiệm. Mỗi người dân là một đại sứ du lịch, đồng thời là chiến sĩ bảo vệ môi trường. Hạn chế sử dụng vật liệu nhựa, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.

anh-bia-vung-tau.jpg
Phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.

Trong 5 năm tới, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TP HCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, có núi, hệ thống công viên, rừng cảnh quan đô thị đẹp, có nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng, đẳng cấp.

Về kinh tế, phường xác định lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại làm chủ đạo. Trong đó, phấn đấu tỷ trọng cơ cấu kinh tế: dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%. Phấn đấu tổng thu ngân sách được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 10%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,6%. Tỷ lệ tăng giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt 100%...

anh-4-vung-tau.jpg
Ông Dương Trọng Hiếu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, với vị trí chiến lược hết sức đặc biệt, trong đó, với định hướng của Bộ Chính trị xác định Vũng Tàu là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, phường cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế mạnh hơn trong nhiệm kỳ tới.

Ông Dương Trọng Hiếu gợi mở, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Phải giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết. Chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư công hằng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chú trọng xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để tạo không gian phát triển mới, tạo động lực phát triển mới cho phường.

Song song với phát triển kinh tế, phường cần chú trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Chú trọng công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo vì dân, vì doanh nghiệp.

Đại hội cũng đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu gồm 33 đồng chí. Ông Nguyễn Tấn Bản được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

