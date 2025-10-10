TP HCM: Nữ phụ hồ gục chết thương tâm khi đang mua thuốc tây

Người phụ nữ làm phụ hồ ở TP HCM bất ngờ gục tử vong khi đang mua thuốc tại tiệm ở phường Long Bình.

Chiều 9/10, Công an phường Long Bình (TP HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ tử vong trước tiệm thuốc trên đường Phước Thiện.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến tiệm thuốc tây trên đường Phước Thiện để mua thuốc. Trong lúc chờ nhân viên lấy thuốc, bà bất ngờ gục ngã xuống nền đường.

Chủ tiệm thuốc cùng người dân xung quanh nhanh chóng sơ cứu, đồng thời báo lực lượng y tế, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Theo đồng nghiệp, nạn nhân là phụ hồ tại một công trình xây dựng gần đó. Trưa cùng ngày, do cảm thấy mệt, bà xin nghỉ sớm để mua thuốc uống. Khi vừa đến cửa hàng thuốc thì xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong và xác minh danh tính nạn nhân.