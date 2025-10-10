Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

TP HCM: Nữ phụ hồ gục chết thương tâm khi đang mua thuốc tây

Người phụ nữ làm phụ hồ ở TP HCM bất ngờ gục tử vong khi đang mua thuốc tại tiệm ở phường Long Bình.

Thiên Vũ

Chiều 9/10, Công an phường Long Bình (TP HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ tử vong trước tiệm thuốc trên đường Phước Thiện.

1-7788.jpg
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến tiệm thuốc tây trên đường Phước Thiện để mua thuốc. Trong lúc chờ nhân viên lấy thuốc, bà bất ngờ gục ngã xuống nền đường.

Chủ tiệm thuốc cùng người dân xung quanh nhanh chóng sơ cứu, đồng thời báo lực lượng y tế, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ.

Theo đồng nghiệp, nạn nhân là phụ hồ tại một công trình xây dựng gần đó. Trưa cùng ngày, do cảm thấy mệt, bà xin nghỉ sớm để mua thuốc uống. Khi vừa đến cửa hàng thuốc thì xảy ra sự việc thương tâm.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong và xác minh danh tính nạn nhân.

#Tai nạn lao động tại TP HCM #Chết đột ngột của nữ phụ hồ #Người phụ nữ mua thuốc tây #An toàn lao động và sức khỏe #Vụ việc tại phường Long Bình

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới