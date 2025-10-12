TP HCM: Người dân phát hiện thi thể nữ giới tại Bãi Sau, Vũng Tàu

Cơ quan chức năng đang thông báo tìm người thân của nạn nhân có hình xăm bông hoa ở cổ chân.

Sáng 11/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm sấp giữa khe đá, khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM đối diện khu vực Hòn Bà nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo lót trắng, quần jeans đen, được xác định ở độ tuổi khoảng 40-45 tuổi. Đáng chú ý, tại cổ chân có hình xăm bông hoa.

Hiện thi thể đang được bảo quản tại Bệnh viện Vũng Tàu, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh danh tính và tìm kiếm người thân của nạn nhân.