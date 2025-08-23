TP HCM mở lớp đào tạo giáo viên, giảng viên về khởi nghiệp

TP HCM đang đẩy mạnh việc ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp ngay từ trong nhà trường bằng một chương trình huấn luyện đặc biệt. Lớp tập huấn đầu tiên dành cho giáo viên và giảng viên các trường phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã chính thức khai giảng vào ngày 20/8.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Chương trình huấn luyện nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên, giáo viên và cán bộ các trường THPT, THCS, đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phối hợp với Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam tổ chức, với mục tiêu giúp đội ngũ nhà giáo trở thành những người truyền cảm hứng và hướng dẫn trực tiếp cho học sinh, sinh viên. Qua đó, từng bước hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngay trong môi trường học đường.

Khóa học kéo dài hai ngày, các chuyên gia sẽ hướng dẫn học viên các chủ đề cốt lõi như: Nhận thức về kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phương pháp hình thành và sàng lọc ý tưởng; Ứng dụng Design Thinking cho Start-up; Ứng dụng AI trong giảng dạy và thuyết trình dự án..

Đây là một chương trình được hỗ trợ từ ngân sách khoa học và công nghệ của thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Các lớp tiếp theo trong chuỗi chương trình này dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2025.