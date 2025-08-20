TP HCM: Loài “nàng tiên cá” Dugong quý hiếm chết ở bãi biển Côn Đảo

Ngày 20/8, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) xác nhận một cá thể bò biển Dugong được ví như “nàng tiên cá” đã chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Côn Đảo.

Trước đó, chiều 19/8, người dân địa phương phát hiện cá thể Dugong dài khoảng 2,5m mắc cạn trên bãi cát khi thủy triều rút, khu vực đối diện trại Phú Hải. Ngay sau đó, người dân đã nỗ lực cào đất, hắt nước và báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ giải cứu. Tuy nhiên, do kiệt sức quá lâu trước khi được phát hiện, cá thể này đã không qua khỏi.

Cá thể bò biển Dugong đã chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Côn Đảo. Ảnh: Đ.L

Anh Đ.L, người trực tiếp tham gia cứu hộ, cho biết: “Khoảng 14h30, tôi thấy một con vật lớn quẫy đuôi trên bãi cát. Lại gần thì nhận ra đó là Dugong. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ nhưng con vật đã chết”.

Dugong (tên khoa học Dugong dugon) là loài thú biển ăn cỏ, có thân hình tròn, mõm giống lợn biển, sống chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Một con trưởng thành có thể dài từ 2,4 – 2,7m, nặng tới 400kg và sống thọ tới 70 năm.

Hiện ở Việt Nam còn rất ít cá thể bò biển Dugong. Ảnh: Đ.L

Tại Việt Nam, Dugong từng phân bố ở nhiều vùng biển nhưng hiện chỉ còn ghi nhận quần thể nhỏ tại Côn Đảo và Phú Quốc. Đây là loài thuộc Sách đỏ IUCN, xếp hạng “dễ bị tổn thương”, đồng thời nằm trong nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác theo quy định pháp luật Việt Nam.