Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

TP HCM: Loài “nàng tiên cá” Dugong quý hiếm chết ở bãi biển Côn Đảo

Ngày 20/8, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) xác nhận một cá thể bò biển Dugong được ví như “nàng tiên cá” đã chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Côn Đảo.

Thiên Bảo

Trước đó, chiều 19/8, người dân địa phương phát hiện cá thể Dugong dài khoảng 2,5m mắc cạn trên bãi cát khi thủy triều rút, khu vực đối diện trại Phú Hải. Ngay sau đó, người dân đã nỗ lực cào đất, hắt nước và báo cho cơ quan chức năng để hỗ trợ giải cứu. Tuy nhiên, do kiệt sức quá lâu trước khi được phát hiện, cá thể này đã không qua khỏi.

bo-bien-1.jpg
Cá thể bò biển Dugong đã chết sau khi mắc cạn trên bãi biển Côn Đảo. Ảnh: Đ.L

Anh Đ.L, người trực tiếp tham gia cứu hộ, cho biết: “Khoảng 14h30, tôi thấy một con vật lớn quẫy đuôi trên bãi cát. Lại gần thì nhận ra đó là Dugong. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ nhưng con vật đã chết”.

Dugong (tên khoa học Dugong dugon) là loài thú biển ăn cỏ, có thân hình tròn, mõm giống lợn biển, sống chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Một con trưởng thành có thể dài từ 2,4 – 2,7m, nặng tới 400kg và sống thọ tới 70 năm.

bo-bien-2.jpg
Hiện ở Việt Nam còn rất ít cá thể bò biển Dugong. Ảnh: Đ.L

Tại Việt Nam, Dugong từng phân bố ở nhiều vùng biển nhưng hiện chỉ còn ghi nhận quần thể nhỏ tại Côn Đảo và Phú Quốc. Đây là loài thuộc Sách đỏ IUCN, xếp hạng “dễ bị tổn thương”, đồng thời nằm trong nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác theo quy định pháp luật Việt Nam.

##bò biển Côn Đảo ##Dugong Côn Đảo ##bò biển mắc cạn chết ##nguy cơ tuyệt chủng Dugong Việt Nam ##Bò biển chết ở Côn Đảo ##cá thể Dugong quý hiếm

Bài liên quan

Tin 24/7

Một con gà lôi trắng tại TP HCM được giao về trạm cứu hộ

Một con gà lôi trắng tại TP HCM đã được chuyển giao về trạm cứu hộ thuộc Hạt Kiểm lâm Củ Chi để tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc.

Ngày 18-8, Chi Cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM có quyết định tiếp nhận động vật rừng để nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định đối với một con gà lôi trắng do người dân tự nguyện giao nộp.

Gà lôi trắng trống thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm

Xem chi tiết

Sống xanh

Khánh Hòa: Cứu sống bé sơ sinh 15 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh

Bé sơ sinh 15 ngày tuổi mắc tắc ruột bẩm sinh đã được phẫu thuật kịp thời nhờ sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận và Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua đó thoát khỏi cơn nguy kịch.

532689054-742448245069205-7807937341874402548-n.jpg
Bệnh viện Nhi Đồng 2 phối hợp cùng ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện 5 ca phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: L.H

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thông tin vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) phẫu thuật thành công cho bé sơ sinh mới 15 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh.

Xem chi tiết

Tin 24/7

TPHCM: 86 phường, xã cho phép đăng ký xe trực tuyến

Người dân tại 86 phường, xã ở TPHCM có thể đăng ký xe trực tuyến mà không cần mang xe đến kiểm tra thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM (PC08) đã công bố 86 điểm công an phường, xã trên địa bàn có chức năng thực hiện đăng ký xe trực tuyến toàn trình. Theo đó, người dân có thể hoàn tất nhiều thủ tục qua mạng mà không cần mang phương tiện đến trụ sở công an . Cụ thể:

Công an 86 phường, xã có chức năng thực hiện đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ ngồi của người lái xe và các loại xe tương tự xe ô tô con; tất cả thủ tục đăng ký xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay đổi các thông tin của chủ xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng... không yêu cầu đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới