TP HCM: Khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, vốn hơn 86 tỷ đồng

Sáng 10/10, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn), thuộc phường An Khánh và phường Bình Trưng.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 86 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM, nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao hạ tầng kỹ thuật khu vực. Đây là một trong các công trình trọng điểm được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án hạ tầng đô thị TP HCM, dự án có tổng chiều dài nạo vét 1.760m, chiều rộng đáy rạch 15 – 22,5m, chiều sâu trung bình khoảng 1m. Hai bên bờ sẽ được xây dựng kè dài 1.570m, lắp đặt hệ thống cống bê tông cốt thép (đường kính D1200mm và D1000mm) cùng hai tuyến cống ngầm mới.

Ngoài việc tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng, dự án còn xây dựng đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và cải tạo cảnh quan, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh – bền vững – thân thiện môi trường.

Ông Dũng cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, ngành để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, chuẩn bị kỹ hồ sơ – thiết kế, và lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng, tạo diện mạo mới cho khu vực phía Đông TP HCM, đồng thời nâng cao giá trị đô thị ven sông Sài Gòn.