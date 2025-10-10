TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ hơn 86 tỷ đồng

Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ giúp giảm ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân.

Sáng 10/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn), thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng, TP HCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, với tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án có tổng chiều dài nạo vét 1.760m, chiều rộng đáy rạch từ 15–22,5m, chiều sâu trung bình khoảng 1m; đồng thời xây dựng kè hai bên bờ rạch dài 1.570m, lắp đặt hệ thống thoát nước bê tông cốt thép và hai tuyến cống ngầm đường kính D1200mm và D1000mm.

Kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026, giúp tăng cường khả năng tiêu thoát nước mưa, giảm ngập úng và cải thiện cảnh quan đô thị. Ngoài ra, dự án còn đầu tư đường dạo bộ ven rạch, hệ thống chiếu sáng công cộng và mảng xanh, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết công tác chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.