TP HCM: Hàng loạt tuyến đường đổi tên, lắp bảng mới trước ngày 25/8

TP HCM sẽ đồng loạt đặt tên mới cho 59 tuyến đường và điều chỉnh lý trình 7 tuyến đường trên địa bàn nhiều phường, xã.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, việc thay đổi tên đường được thực hiện theo Nghị quyết 380 của HĐND TP thông qua ngày 24/7/2025. Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương rà soát và triển khai gắn biển báo tên đường. Hoàn thành trước ngày 25/8/2025.

Trong đợt này, nhiều tuyến đường hẻm, dự phóng và đường nhỏ sẽ được đặt tên chính thức. Chẳng hạn, hẻm 152 Lạc Long Quân (phường Bình Thới) đổi thành đường Giác Viên; đường Tân Thới Hiệp 21 (phường Tân Thới Hiệp) đổi thành đường Nguyễn Trác; đường Thới An 16 (phường Thới An) đổi thành Lê Quang Hòa; đường Thới An 13 đổi thành Dương Thị Mạnh.

Đường Tân Thới Hiệp 21 đổi tên thành đường Nguyễn Trác.

Riêng xã Bà Điểm có tới 21 tuyến đường được đặt tên mới, như đường Bà Điểm 4 thành Phạm Thị Khế, Tiền Lân 13 thành Nguyễn Thị Hiệp, Xuân Thới Thượng 1 thành Nguyễn Thị Bén…

Xã Đông Thạnh có 18 tuyến đường được đổi tên, trong đó đường Đông Thạnh 6 thành Trương Thị Trưng, Đông Thạnh 8 thành Nguyễn Thị Mực…

Ngoài ra, 7 tuyến đường tại các phường Tân Hưng, Tân Thuận, An Phú Đông cũng được điều chỉnh lý trình, điển hình như đường Bến Văn Cấm, Hoàng Trọng Mậu, Đặng Đại Độ…

TP HCM yêu cầu các đơn vị trực thuộc cập nhật tên đường mới trong toàn bộ hồ sơ quản lý đô thị, đồng thời khẩn trương gắn biển để người dân dễ dàng nhận diện, tránh nhầm lẫn trong giao dịch, đi lại.