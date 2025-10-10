TP HCM: Hai bệnh viện chuyên khoa tại Bình Dương sắp vận hành trở lại?

Hai bệnh viện chuyên khoa tại Bình Dương đang được TP HCM khẩn trương sửa chữa, sau thời gian xuống cấp vì từng được trưng dụng làm nơi điều trị COVID-19.

Chiều 9/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Sở Y tế TP HCM cho biết, đang rà soát, đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng hai cơ sở y tế chuyên khoa tại Bình Dương – gồm Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương.

Đại diện Sở Y tế trả lời câu hỏi phóng viên gửi về thông qua Trung tâm Báo chí Thành phố. Ảnh: Linh Nhi

Theo Sở Y tế TP HCM, việc hoàn thiện hai dự án này nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực phía Nam.

Qua khảo sát thực tế, nhiều hạng mục của hai cơ sở đã xuống cấp do từng được trưng dụng làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Để sớm khắc phục, Sở Y tế đã giao Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần TP HCM xây dựng đề án tiếp nhận, vận hành hai cơ sở này.

Đồng thời, Sở cũng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương để thống nhất phương án cải tạo, sửa chữa đúng quy định và tiến độ.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương. Nguồn: IT

Trong thời gian chờ HĐND TP HCM thông qua chủ trương sửa chữa, Sở Y tế đã kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận việc giao Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Bình Dương làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

Sở Y tế TP HCM cũng đề xuất Thành phố cho phép sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc dự phòng để sớm đưa hai cơ sở này vào hoạt động, phục vụ người dân trong khu vực.