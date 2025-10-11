TP HCM: Doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Theo văn bản mới ban hành, Sở Xây dựng TP HCM đề nghị các doanh nghiệp thực hiện công khai đầy đủ thông tin dự án và tình hình giao dịch bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.

Việc báo cáo phải được gửi bằng văn bản giấy về trụ sở Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM), và sau này sẽ bổ sung báo cáo điện tử khi hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng hoàn thiện.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán. Ảnh minh họa

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, cho thuê mua hoặc chuyển nhượng bất động sản trong dự án, kể cả quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật.

Trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh xác nhận dự án đủ điều kiện kinh doanh.

Thông báo của Sở Xây dựng TP HCM được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường minh bạch thị trường bất động sản, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.