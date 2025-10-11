TP HCM: Doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Theo văn bản mới ban hành, Sở Xây dựng TP HCM đề nghị các doanh nghiệp thực hiện công khai đầy đủ thông tin dự án và tình hình giao dịch bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh.
Việc báo cáo phải được gửi bằng văn bản giấy về trụ sở Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP HCM), và sau này sẽ bổ sung báo cáo điện tử khi hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng hoàn thiện.
Cơ quan này cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, cho thuê mua hoặc chuyển nhượng bất động sản trong dự án, kể cả quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật.
Trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh xác nhận dự án đủ điều kiện kinh doanh.
Thông báo của Sở Xây dựng TP HCM được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về việc tăng cường minh bạch thị trường bất động sản, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.
Doanh nghiệp bất động sản sử dụng vốn huy động sai mục đích sẽ bị đình chỉ hoạt động
Theo quy định tại Điều 58 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vi phạm quy định trong quá trình đầu tư, chuyển nhượng hoặc huy động vốn sẽ bị xử phạt, thậm chí đình chỉ hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, các hành vi như chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục, không đáp ứng điều kiện pháp lý theo quy định, hoặc sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân – tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết đều thuộc diện vi phạm nghiêm trọng.
Những doanh nghiệp thực hiện các hành vi trên sẽ bị xử lý và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật hiện hành.