TP HCM đề nghị xử lý nghiêm vụ xe Jeep gây tai nạn liên hoàn

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Công an TP, UBND quận Bình Tân và các đơn vị chức năng liên quan vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong tối 15/6.

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP HCM) và Trung tâm Quản lý hạ tầng, vào khoảng 18h30 ngày 15/6, ô tô biển số 51K-314.07 do ông Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển chạy trên đường Kinh Dương Vương hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc, khi đến trước số nhà 574 đã tông vào dải phân cách kim loại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe máy biển số 59K2-89310 do Nguyễn Thị Tình (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển, chở theo mẹ là bà Bùi Thị Chung (68 tuổi, quê Quảng Ngãi) lưu thông theo hướng cùng chiều. Cả hai người tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông vào xe máy biển số 59P1-643.49 do anh Trần Khánh Chiều (30 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển khiến nạn nhân bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Triều An.

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe ô tô thiếu quan sát.

Vụ việc khiến ba phương tiện bị hư hỏng nặng, một đoạn dải phân cách bị gãy đổ (10 khung, 10 trụ).

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP HCM chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

UBND, Ban An toàn giao thông quận Bình Tân chủ động, khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực, trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Qua đó, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế phát sinh và gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức giao thông và hiện trạng hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, cũng như trên toàn tuyến đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân.

"Trường hợp phát hiện tồn tại các khiếm khuyết, hạn chế trong tổ chức giao thông hoặc hạ tầng giao thông, đề nghị khẩn trương đề xuất phương án khắc phục, điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền", văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ.

Được biết, cùng ngày, Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan lấy lời khai của Nguyễn Bảo Hoàng. Bước đầu, Hoàng thừa nhận là người điều khiển ô tô Jeep Sahara biển số 51K-314.07, gây ra vụ tai nạn sau khi sử dụng bia rượu.

Người này khai chỉ đi một mình, khác với thông tin từ nhiều nhân chứng cho rằng thời điểm xảy ra tai nạn có 2 người đàn ông trên xe.

Hoàng khai nhận, chiều tối 15/6, Hoàng đến một quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân ăn uống cùng bạn bè.

Sau khi rời quán, trong tình trạng không tỉnh táo, Hoàng điều khiển xe Jeep lưu thông trên đường Kinh Dương Vương. Khi vượt ô tô khách, chiếc xe Jeep bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách cứng, tông vào làn xe máy và hất tung nhiều phương tiện cùng người đi đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Hoàng được một người khác chở rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Ngay trong đêm, Hoàng trốn xuống Đồng Tháp.

Tuy nhiên, theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội, nhận thấy hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra, Hoàng đã đến Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) trình diện.

Công an TP HCM đã cử lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đến tiếp nhận và đưa Hoàng về TP HCM phục vụ điều tra.

Riêng về nồng độ cồn, cảnh sát đã lấy máu đi xét nghiệm, đang chờ kết quả để làm rõ mức độ sử dụng rượu bia của Hoàng vào thời điểm xảy ra tai nạn, làm căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.