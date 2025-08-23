Hà Nội

Bất động sản

TP HCM: Côn Đảo đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV từ lưới quốc gia

Sau nhiều năm mong đợi, dòng điện quốc gia chuẩn bị chính thức đến với Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) thông qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển.

Thiên Bảo

UBND Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) vừa thông báo về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 110 kV cấp điện từ đất liền ra đảo. Đây được xem là bước tiến quan trọng, không chỉ ghi dấu mốc lịch sử trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo, mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống dân sinh.

con-dao-1.jpg
Công trình có tổng chiều dài 103,7 km, quy mô cấp điện áp 110 kV, với tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc đóng điện thử nghiệm sẽ bắt đầu vào lúc 17h ngày 22/8/2025, thực hiện trên nhiều hạng mục, như: Đường dây 110 kV từ trạm biến áp (TBA) 220 kV Vĩnh Châu đến TBA 110 kV Côn Đảo; Hệ thống cáp ngầm xuyên biển dài 77,7 km; Các tuyến đường dây trên không và cáp ngầm nội đảo, đi qua nhiều khu vực trọng yếu như Suối Ớt, Trường Huỳnh Thúc Kháng, Trạm Y tế, chợ Côn Đảo và tuyến đường Võ Văn Mịch.

UBND Đặc khu Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thử nghiệm. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Ban Quản lý Dự án Điện 3 sẽ phối hợp kịp thời với chính quyền để xử lý.

con-dao-2.jpg
Dự án được chủ đầu tư triển khai khẩn trương và đảm bảo an toàn

Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Điện 3 trực tiếp triển khai, khởi công từ tháng 3/2025. Công trình có tổng chiều dài 103,7 km, quy mô cấp điện áp 110 kV, với tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng.

Trong đó gồm: 17,5 km đường dây trên không qua tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ), 77,7 km cáp ngầm xuyên biển, 8,5 km cáp ngầm trên đảo; mở rộng TBA 220 kV Vĩnh Châu và xây dựng mới trạm 110/22 kV GIS tại Côn Đảo.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chấm dứt tình trạng thiếu điện triền miên, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên đảo.

