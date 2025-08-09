TP HCM: Chốt ngày khởi công dự án 7.300 tỷ đồng cải tạo kênh Đôi

Với mục tiêu chỉnh trang đô thị, TP HCM sẽ khởi công dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi,đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và quy hoạch khu tái định cư.

TP HCM sẽ chính thức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi vào. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo khu vực bờ kênh, đồng thời giải quyết vấn đề về giao thông và môi trường.

TP.HCM dự kiến khởi công dự án cải tạo bờ bắc Kênh Đôi trong Quý II năm 2025 (ảnh minh họa)

Chiều 7/8, sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thống nhất thời điểm khởi công gói thầu số 2 (xây dựng cầu Hiệp Ân 2) vào ngày 13/8. Gói thầu này thuộc địa bàn các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng (bao gồm cả vốn giải phóng mặt bằng), có quy mô lớn, bao gồm: thi công Xây dựng 4,3 km kè bờ kênh; Nạo vét một phần lòng sông; Mở rộng các tuyến đường dọc bờ kênh như Hoài Thanh và Nguyễn Duy; Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài.

Được biết, Dự án được chia làm 3 gói thầu:

Gói thầu số 2: Đây là gói thầu đầu tiên sẽ được khởi công, với trọng tâm là xây dựng cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Chánh Hưng và phường Phú Định. Gói thầu này đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 13/8/2025, đánh dấu bước khởi đầu cho toàn bộ dự án.

Còn gói thầu số 1 ( từ kênh Ngang 2 đến cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Phú Định) và gói thầu số 3 (từ cầu Hiệp Ân 2 đến cầu Chữ Y thuộc phường Chánh Hưng), nếu trong tháng 8/2025 có thông báo thẩm định từ Sở Xây dựng thì có thể khởi công hai gói này trong tháng 11, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân. Đến nay, Thành phố đã chi trả hơn 2.964 tỷ đồng cho 1.014 trường hợp. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch để ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.