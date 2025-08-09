Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

TP HCM: Chốt ngày khởi công dự án 7.300 tỷ đồng cải tạo kênh Đôi

Với mục tiêu chỉnh trang đô thị, TP HCM sẽ khởi công dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi,đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và quy hoạch khu tái định cư.

Thiên Vũ

TP HCM sẽ chính thức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi vào. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo khu vực bờ kênh, đồng thời giải quyết vấn đề về giao thông và môi trường.

22222222222.png
TP.HCM dự kiến khởi công dự án cải tạo bờ bắc Kênh Đôi trong Quý II năm 2025 (ảnh minh họa)

Chiều 7/8, sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thống nhất thời điểm khởi công gói thầu số 2 (xây dựng cầu Hiệp Ân 2) vào ngày 13/8. Gói thầu này thuộc địa bàn các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng (bao gồm cả vốn giải phóng mặt bằng), có quy mô lớn, bao gồm: thi công Xây dựng 4,3 km kè bờ kênh; Nạo vét một phần lòng sông; Mở rộng các tuyến đường dọc bờ kênh như Hoài Thanh và Nguyễn Duy; Xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài.

Được biết, Dự án được chia làm 3 gói thầu:

Gói thầu số 2: Đây là gói thầu đầu tiên sẽ được khởi công, với trọng tâm là xây dựng cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Chánh Hưng và phường Phú Định. Gói thầu này đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Theo kế hoạch, lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 13/8/2025, đánh dấu bước khởi đầu cho toàn bộ dự án.

Còn gói thầu số 1 ( từ kênh Ngang 2 đến cầu Hiệp Ân 2 thuộc phường Phú Định) và gói thầu số 3 (từ cầu Hiệp Ân 2 đến cầu Chữ Y thuộc phường Chánh Hưng), nếu trong tháng 8/2025 có thông báo thẩm định từ Sở Xây dựng thì có thể khởi công hai gói này trong tháng 11, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân. Đến nay, Thành phố đã chi trả hơn 2.964 tỷ đồng cho 1.014 trường hợp. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các phường khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch để ưu tiên triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

#dự án cải tạo kênh Đôi #TP.HCM khởi công dự án 7.300 tỷ #cải tạo kênh Đôi TP.HCM #giải phóng mặt bằng TP.HCM #quy hoạch khu tái định cư TP.HCM #chỉnh trang đô thị TP.HCM

Bài liên quan

Bất động sản

TPHCM đề xuất miễn giấy phép xây nhà dưới 7 tầng

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất thí điểm miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị đã được duyệt.

222.jpg
Ảnh minh họa: L.Vũ
Xem chi tiết

Tiêu dùng - Bạn đọc

Lâm Đồng từ chối cấp phép cho Phòng khám Nhi đồng 315 do nhiều sai phạm

Hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi tại phòng khám 315 của Công ty CP Y tế CV Health 24 chưa được cấp phép tại Lâm Đồng vì hồ sơ không đạt yêu cầu.

22222.jpg
Phòng khám Nhi đồng 315

Ngày 7/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã từ chối cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi cho Phòng khám Nhi đồng 315 của Công ty Cổ phần Y tế CV Health 24 - địa điểm kinh doanh số 57- Công ty Cổ phần dịch vụ Y tế Phương Nam với thời gian hành nghề là ngoài giờ hành chính. Quyết định này được đưa ra sau khi rà soát và phát hiện nhiều điểm không phù hợp trong hồ sơ đề nghị.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đồng Nai: Cao tốc trên cao được đề xuất đầu tư hơn 16.000 tỷ

Ngày 7/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để thúc đẩy tiến độ dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51.

22.jpg
Tuyến Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11. Ảnh: Văn Dũng

Tuyến đường trên cao có chiều dài khoảng 5,5km, bắt đầu từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sở Tài chính cho biết, Dự án được đề xuất với hai phương án tài chính đang được xem xét:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh cấu trúc thương vụ để sở hữu chi phối tại dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng. Phương án mới sẽ thông qua việc mua lại một pháp nhân được tách ra để chuyên trách sở hữu dự án này.

Đồng Nai thanh tra 74 dự án chậm tiến độ

Đồng Nai thanh tra 74 dự án chậm tiến độ

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa thành lập 3 đoàn thanh tra để kiểm tra 74 công trình, dự án gặp vướng mắc, chậm tiến độ và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.