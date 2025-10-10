Hà Nội

Bất động sản

TP HCM: Chi hơn 9.300 tỷ xây cầu vượt, hầm chui giảm kẹt xe phía Đông

Dự án cầu vượt và hầm chui Bình Thái – một trong những công trình trọng điểm thuộc tuyến Vành đai 2 – sẽ được TP HCM khởi công cuối năm 2025.

Thiên Bảo

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông – chủ đầu tư), đây là một phần thuộc Dự án thành phần 1 – Xây dựng Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, dài 3,5 km, có tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng.

nut-giao-binh-thai-1.jpg
Phối cảnh nút giao Bình Thái - điểm giao nhau giữa Vành đai 2 TP HCM và đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ban Giao thông TP HCM

Nút giao Bình Thái được thiết kế dạng hoa thị hoàn chỉnh, gồm cầu vượt thép theo hướng Vành đai 2 bắc qua đường Võ Nguyên Giáp và hầm chui trên tuyến đường song hành, giúp phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế xung đột giao cắt tại khu vực vốn thường xuyên quá tải.

Hiện Ban Giao thông đang trình Sở Xây dựng TP HCM thẩm định thiết kế bản vẽ thi công gói thầu XL01 (tuyến đường chính). Dự kiến hồ sơ được phê duyệt trước 15/10/2025, lựa chọn nhà thầu trong tháng 11 và khởi công cuối tháng 11/2025.

Song song đó, gói thầu XL02 (nút giao Bình Thái) cũng đang được hoàn thiện hồ sơ để khởi công cuối tháng 12/2025.

Ngoài ra, đoạn Vành đai 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng (dài 2,8 km, tổng vốn hơn 4.540 tỷ đồng) cũng đang được triển khai, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027.

Khi hoàn thiện, các đoạn tuyến này sẽ hình thành trục giao thông liên hoàn kết nối các cảng lớn như Cát Lái, Phú Hữu, Trường Thọ, giảm áp lực giao thông khu Đông và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực Thủ Đức nói riêng, TP HCM nói chung.

