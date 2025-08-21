TP HCM cần chương trình đột phá về nhân lực chất lượng cao và nông thôn mới

Nhiều ý kiến đóng góp của 5 tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030.

Chiều 20/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thương vụ các tổ chức chính trị- xã hội Thành phố về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM nhấn mạnh, Thành phố đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế dựa trên công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế tuần hoàn. Quá trình này đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi thực tế hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, đặc biệt thiếu hụt ở các ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Quang đề xuất, trong các chương trình đột phá cần có nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài. Song song đó, Thành phố cần tổ chức đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân và người lao động phổ thông, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu góp ý

"Trong điều kiện sắp tới chuyển đổi mô hình và doanh nghiệp cũng đã đầu tư công nghệ nhưng nguồn nhân lực đại đa số hiện nay vẫn là công nhân trực tiếp sản xuất và lao động phổ thông. Nếu không được cập nhật các kỹ năng thì đây sẽ là một trong những đối tượng dễ bị loại ra khỏi thị trường lao động do quá trình tự động hóa và số hóa. Thứ hai, đào tạo lại sẽ là giải pháp thích ứng cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, giúp nâng cao năng suất lao động. Chúng ta rõ ràng thấy năng suất lao động đang là điểm nghẽn trong tăng trưởng kinh tế bền vững" - ông Quang nói.

Ở góc độ nông nghiệp - nông thôn, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP cho rằng dự thảo báo cáo vẫn còn khiêm tốn, chưa đánh giá toàn diện về cư dân nông thôn. Trong khi cả nước đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, báo cáo của Thành phố chưa phản ánh rõ nội dung này.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM

Ông Huy đề nghị bổ sung các chỉ tiêu cụ thể hơn, nhất là về đổi mới sáng tạo, dịch vụ công, mức độ hài lòng của người dân; đồng thời đưa thêm nhóm chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

"Chúng ta chưa đặt ra thu nhập của cư dân nông thôn, trong khi đó trong dự thảo Nghị quyết của Trung ương có đặt ra thu nhập đạt cao hơn từ 2,5-3 lần so với năm 2020. Liên quan đến quy hoạch vùng, TP.HCM mới có tiềm lực, vị thế trong quy hoạch khá lớn, nên trong vấn đề phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị, chúng tôi đề nghị Nghị quyết cần nêu rõ hơn quy hoạch nông thôn theo hướng thông minh, xanh, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp dịch vụ trên địa bàn nông thôn" - ông Huy đề xuất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ tư từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

