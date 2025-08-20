Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

TP HCM: Bình Lợi Trung tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm được phường Bình Lợi Trung (TP HCM) ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới, hướng đến mục tiêu đô thị xanh – sạch – đẹp.

Thiên Bảo

Ngày 20/8, Đảng bộ phường Bình Lợi Trung (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

rach-xuyen-tam-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Chí Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thái Phương

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, phường Bình Lợi Trung cần huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông đồng bộ, ngầm hóa kỹ thuật và mở rộng không gian xanh.

Đặc biệt, tập trung thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó cần hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân và xây dựng hạ tầng dự án rạch Xuyên Tâm.

rach-xuyen-tam.jpg
Rạch Xuyên Tâm. Ảnh minh họa

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 29 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Thái Thị Hồng Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định tập trung thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm - công trình trọng điểm vừa cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - dịch vụ mới cho phường. Do đó, phường phối hợp chặt chẽ với thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời lên kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi chỉnh trang, tạo trục không gian xanh, sạch, đẹp và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, phường hoàn thiện hạ tầng giao thông và kỹ thuật, rà soát và đầu tư nâng cấp đồng bộ các tuyến hẻm. Đặc biệt chú trọng các tuyến đường kết nối nội bộ phường để tạo sự thông suốt và gắn kết các khu dân cư.

Phường Bình Lợi Trung cũng tăng cường mảng xanh đô thị, xây dựng khu vui chơi công cộng để tạo không gian sống trong lành, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người dân.

Phường Bình Lợi Trung hình thành từ việc sáp nhập các phường 5, 11, 13 thuộc quận Bình Thạnh trước đây. Phường Bình Lợi Trung có diện tích gần 4km2, dân số gần 130.000 người với 61 khu phố. Đảng bộ phường Bình Lợi Trung có 2.339 đảng viên, 91 Chi, Đảng bộ trực thuộc.

##Rạch Xuyên Tâm ##dự án rạch Xuyên Tâm ##giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm ##Bình Lợi Trung TP HCM ##chỉnh trang đô thị Bình Lợi Trung

Bài liên quan

Tin 24/7

TPHCM: 86 phường, xã cho phép đăng ký xe trực tuyến

Người dân tại 86 phường, xã ở TPHCM có thể đăng ký xe trực tuyến mà không cần mang xe đến kiểm tra thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM (PC08) đã công bố 86 điểm công an phường, xã trên địa bàn có chức năng thực hiện đăng ký xe trực tuyến toàn trình. Theo đó, người dân có thể hoàn tất nhiều thủ tục qua mạng mà không cần mang phương tiện đến trụ sở công an . Cụ thể:

Công an 86 phường, xã có chức năng thực hiện đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ ngồi của người lái xe và các loại xe tương tự xe ô tô con; tất cả thủ tục đăng ký xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay đổi các thông tin của chủ xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng... không yêu cầu đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế.

Xem chi tiết

Tin 24/7

TP HCM: Xã Tân Vĩnh Lộc phấn đấu sớm trở thành phường

Đại hội Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu đưa địa phương thành cực phát triển mới của TP HCM, với định hướng đô thị hóa bền vững, công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hiện đại.

Sáng 18/8/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc. Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cùng 215 đại biểu đại diện cho 1.304 đảng viên thuộc 105 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

ongloc-2.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo đại hội.
Xem chi tiết

Tin 24/7

Từ 20/8, có thể lưu thông qua cầu lớn nhất tuyến Vành đai 3 TP HCM

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TPHCM nối TPHCM - Đồng Nai, giúp giảm áp lực cho cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 16/8, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM, Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan về phương án tổ chức giao thông của dự án thành phần 1A (bao gồm công trình cầu Nhơn Trạch) - đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 là một hạng mục của đường Vành đai 3 TPHCM. Tuyến này dài 8,14 km, điểm đầu giao với đường ĐT.25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối kết nối với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (địa phận phường Long Trường, TPHCM). Dự án sẽ khánh thành ngày 19/8 và chính thức đưa vào khai thác từ 7h ngày 20/8 tới đây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.