TP HCM: Bình Lợi Trung tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

Giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm được phường Bình Lợi Trung (TP HCM) ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới, hướng đến mục tiêu đô thị xanh – sạch – đẹp.

Ngày 20/8, Đảng bộ phường Bình Lợi Trung (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thái Phương

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, phường Bình Lợi Trung cần huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông đồng bộ, ngầm hóa kỹ thuật và mở rộng không gian xanh.

Đặc biệt, tập trung thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó cần hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ di dời các hộ dân và xây dựng hạ tầng dự án rạch Xuyên Tâm.

Rạch Xuyên Tâm. Ảnh minh họa

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Lợi Trung nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 29 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Thái Thị Hồng Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định tập trung thực hiện dự án Rạch Xuyên Tâm - công trình trọng điểm vừa cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - dịch vụ mới cho phường. Do đó, phường phối hợp chặt chẽ với thành phố để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời lên kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất sau khi chỉnh trang, tạo trục không gian xanh, sạch, đẹp và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, phường hoàn thiện hạ tầng giao thông và kỹ thuật, rà soát và đầu tư nâng cấp đồng bộ các tuyến hẻm. Đặc biệt chú trọng các tuyến đường kết nối nội bộ phường để tạo sự thông suốt và gắn kết các khu dân cư.

Phường Bình Lợi Trung cũng tăng cường mảng xanh đô thị, xây dựng khu vui chơi công cộng để tạo không gian sống trong lành, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người dân.