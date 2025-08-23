TP HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Người dân TP HCM sẽ được thưởng thức pháo hoa rực rỡ vào tối 2/9, khi thành phố tổ chức bắn đồng loạt 4 điểm để chào mừng sự kiện trọng đại – 80 năm Quốc khánh.

Theo ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h, với 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Bắn pháo hoa tại TP HCM nhân dịp chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nguồn: IT

Cụ thể, điểm bắn tầm cao, gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, từ 19h30, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 3 địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Ngoài màn pháo hoa rực rỡ, TP HCM còn tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương – dâng hoa và 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng tại nhiều địa bàn sau sáp nhập.

Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng Nghị định 137/2020 của Chính phủ, quy định cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương bắn pháo hoa vào các dịp lễ lớn, trong đó có Quốc khánh 2/9.