Tin 24/7

TP HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Người dân TP HCM sẽ được thưởng thức pháo hoa rực rỡ vào tối 2/9, khi thành phố tổ chức bắn đồng loạt 4 điểm để chào mừng sự kiện trọng đại – 80 năm Quốc khánh.

Thiên Bảo

Theo ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h, với 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

phao-hoa.jpg
Bắn pháo hoa tại TP HCM nhân dịp chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nguồn: IT

Cụ thể, điểm bắn tầm cao, gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, từ 19h30, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 3 địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Ngoài màn pháo hoa rực rỡ, TP HCM còn tổ chức loạt hoạt động ý nghĩa như triển lãm ảnh, lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương – dâng hoa và 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng tại nhiều địa bàn sau sáp nhập.

Việc bắn pháo hoa được thực hiện theo đúng Nghị định 137/2020 của Chính phủ, quy định cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương bắn pháo hoa vào các dịp lễ lớn, trong đó có Quốc khánh 2/9.

##pháo hoa 2/9 TP HCM ##bắn pháo hoa Quốc khánh ##lịch bắn pháo hoa 2/9 ##địa điểm bắn pháo hoa TP HCM ##hoạt động lễ 2/9

TP Hồ Chí Minh được chọn là điểm cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng'

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được chọn là một trong các điểm cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức (BTC) cầu truyền hình "Thời cơ vàng" cho biết, vào chiều 21/8. Đây là một trong các sự kiện tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, UBND TP Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức.

2.jpg
Ban tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC).
Hình ảnh đầu tiên đoàn diễu binh A80 trên Quảng trường Ba Đình

Tối nay 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

kto-tr_anh-dieu-binh-1.jpg
20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
kto-tr_anh-dieu-binh-2.jpg
16h, các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại quảng trường trước giờ tổng hợp luyện.
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 1 tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp" Sapo "Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

3.jpg
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.

