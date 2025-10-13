TP HCM: Bác sĩ luân phiên “tiếp sức”, y tế Côn Đảo khởi sắc

Từ nơi từng thiếu bác sĩ, thiếu thiết bị, Côn Đảo nay đã có thể tự mổ nội soi, đỡ đẻ nguy cơ cao và xử lý ca đa chấn thương ngay tại chỗ.

Chỉ sau một tháng triển khai chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu TP HCM, hệ thống y tế tại đặc khu Côn Đảo đã có sự chuyển mình mạnh mẽ: lượt khám tăng gần 90%, công suất giường bệnh mức cao, và đặc biệt – những ca mổ phức tạp lần đầu tiên được thực hiện thành công ngay tại đảo, không cần chuyển vào đất liền như trước.

“Cơn gió mới” từ các bệnh viện đầu ngành

Từ ngày 3/9/2025, bảy bác sĩ chuyên khoa giỏi từ các bệnh viện lớn như Bình Dân, Hùng Vương, Chấn thương Chỉnh hình, Nhi đồng 1... đã chính thức đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Dưới sự điều phối của Sở Y tế TP HCM, chương trình nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ sau hơn một tháng, số lượt khám trung bình mỗi ngày tăng từ 80 lên hơn 150, có ngày vượt mốc 200 lượt – tương đương mức tăng gấp 2,5 lần.

Tổng lượt khám trong tháng 9/2025 đạt 2.660 lượt, tăng hơn 1.000 lượt so với tháng 8. Cùng lúc, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 75%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 72% – những con số cho thấy niềm tin của người dân vào y tế đảo đang được hồi sinh mạnh mẽ.

Một ngày 2 trường hợp viêm ruột thừa được phẫu thuật nội soi ngay tại Côn Đảo. Ảnh: SYT

Nếu như trước đây, các trường hợp bệnh nặng hoặc phẫu thuật đều phải chuyển gấp vào đất liền, thì nay, nhiều ca phức tạp đã được xử lý an toàn ngay tại đảo.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, Côn Đảo lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi và xử lý thành công ca đa chấn thương bụng kín – một tình huống từng được xem là “vượt tầm tuyến huyện đảo”.

Đặc biệt, ngày 20/9/2025, Trung tâm đã phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp cho hai bệnh nhân trong cùng một ngày – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử y tế Côn Đảo.

TS BS Huỳnh Giang Châu (BS chuyên khoa Sản của BV Hùng Vương), BS Văn Phước Toàn (BS chuyên khoa Gây mê Hồi sức của BV Bình Dân) cùng các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn đảo phối hợp phẫu thuật nội soi cắt bướu quái buồng trứng cho bệnh nhân P.T.Q ngay tại Côn Đảo. Ảnh: SYT

Ở sản phụ khoa, bác sĩ từ Bệnh viện Hùng Vương đã cùng ê-kíp tại chỗ thực hiện ca sinh an toàn cho sản phụ nguy cơ cao, đồng thời triển khai thành công phẫu thuật bóc u bì buồng trứng và u xơ tử cung lớn kèm thiếu máu – minh chứng rõ rệt cho bước tiến vượt bậc về chuyên môn.

Đào tạo tại chỗ – Xây nền vững cho y tế đảo xa

Không chỉ khám chữa bệnh, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn trực tiếp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế địa phương: từ phẫu thuật kết hợp xương, nội soi cắt ruột thừa, bóc nhân xơ tử cung, đến quy trình xử trí ca cấp cứu phức tạp.

Nhờ đó, đội ngũ y tế Côn Đảo đang dần tự chủ kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu đặc thù trên đảo – nơi mỗi quyết định kịp thời có thể cứu sống sinh mạng.

Các bác sĩ chuyên khoa của BV Chấn thương Chỉnh hình và BV Bình Dân phối hợp với đội ngũ y tế Côn Đảo thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân bị gãy kín mâm chày ngay tại Côn Đảo. Ảnh: SYT

Từ ngày 29/9/2025, chương trình bước sang đợt 2, mở rộng thêm các chuyên khoa nội thần kinh và răng hàm – mặt, giúp đáp ứng toàn diện hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách.

Sở Y tế TP HCM cho biết, sẽ tiếp tục duy trì luân phiên bác sĩ, song song với ứng dụng công nghệ thông tin như hội chẩn từ xa, bệnh án điện tử, nhằm hình thành mô hình y tế đảo thông minh, kết nối trực tiếp với các bệnh viện đầu ngành trong đất liền.

“Mục tiêu không chỉ là chữa bệnh, mà là trao năng lực và niềm tin cho đội ngũ tại chỗ”, đại diện Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Từ “điểm yếu” thành “điểm sáng” của hệ thống y tế vùng biển đảo

Chỉ sau hơn một tháng, Côn Đảo – nơi từng được xem là “vùng trũng y tế” – nay đã trở thành hình mẫu cho mô hình tăng cường nhân lực y tế đảo xa, với hiệu quả thực tế rõ rệt: người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao mà không cần rời đảo, giảm áp lực chuyển viện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Một sản phụ đã được ê-kíp y, bác sĩ trực tiếp đỡ sinh không khác gì được sinh tại Bệnh viện Hùng Vương, vừa có bác sĩ Sản khoa trực tiếp đỡ sinh, vừa có bác sĩ Nhi khoa có mặt trong phòng sinh để hồi sức sơ sinh ngay sau sinh. Ảnh: SYT



“Trước đây, mỗi lần người nhà đau bụng dữ hay bị tai nạn, ai cũng lo vì sợ phải chuyển vào đất liền, vừa tốn kém vừa nguy hiểm. Giờ thì yên tâm hơn nhiều, bác sĩ giỏi đã có mặt ở đây, mổ nội soi, khâu vá gì cũng làm được ngay tại đảo”, một người dân Côn Đảo chia sẻ.

“Giờ vào Trung tâm Y tế Côn Đảo thấy khác hẳn: đông hơn, bác sĩ tận tình, máy móc hiện đại hơn trước. Cảm giác như bệnh viện lớn thu nhỏ vậy”, ông Lê Văn Sơn (ngư dân) nói.

Từ những ca mổ đầu tiên đến những nụ cười khỏe mạnh sau điều trị, Côn Đảo đang viết lại câu chuyện mới về y tế nơi đảo xa – nơi niềm tin đang được hồi sinh từng ngày.