TP HCM: 120.000 căn nhà ở xã hội hình thành từ quỹ đất thương mại

Việc bố trí quỹ đất 20% trong các dự án thương mại và khu đô thị giúp TP HCM hình thành khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư cho người dân.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, qua rà soát việc dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị, toàn thành phố đã hình thành khoảng 120.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Cụ thể, khu vực TP HCM (cũ) có 35 dự án bố trí quỹ đất 20% với 247 ha đất xây dựng, tương ứng khoảng 71.000 căn hộ.

Tại Bình Dương (cũ) có 33 dự án, diện tích 138 ha, cung cấp khoảng 39.000 căn; còn Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có 4 dự án, quy mô 23 ha, tương đương 5.800 căn nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng giám sát tại dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị K-Home New City, phường Bình Dương. Ảnh: Thanh Hiền

Trong năm 2025, TP HCM dự kiến có 2 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với 1.554 căn, gồm nhà lưu trú công nhân Cát Lái (672 căn) và nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (882 căn). Ngoài ra, có 3 dự án đã khởi công (2.009 căn) và 13 dự án đang thi công (14.584 căn), trong đó 7 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, 26 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 24.600 căn, đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho hay, cơ chế phát triển nhà ở xã hội đang phát huy hiệu quả thực tiễn. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ thủ tục, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, bảo đảm quyền chỗ ở của người dân và ổn định thị trường bất động sản giai đoạn 2025 – 2030.