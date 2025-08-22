Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 1 tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp" Sapo "Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Phương Liên - Nhật Bắc/ baochinhphu

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

3.jpg

Tham dự tổng hợp luyện có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

33.jpg

Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia tương đối đầy đủ của các lực lượng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và công an

333.jpg

Tại buổi tổng hợp luyện, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng thuộc các lực lượng của QĐND Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3333.jpg
33333.jpg
333333.jpg
3333333.jpg

Đây cũng là lần diễu binh, diễu hành sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

33333333.jpg
333333333.jpg
3333333333.jpg
#luyện diễu binh A80 #diễu hành Quảng trường Ba Đình #tổng hợp luyện diễu binh #sự kiện A80 thành công #diễu binh lần đầu tại Hà Nội #lịch trình diễu hành A80

Bài liên quan

Tin 24/7

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 20/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Trung ương Đoàn công bố lộ trình tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

88.jpg
Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu trung ương và hơn 3.500 điểm cầu trên cả nước. Thông tin từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 15-9; đại hội cấp xã, phường, bắt đầu từ tháng 9 và hoàn thành trước ngày 31-11; đại hội cấp tỉnh, thành và tương đương hoàn thành trước ngày 31-12; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức trong quý 2-2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai thành phố.