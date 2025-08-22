Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 1 tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình thành công tốt đẹp" Sapo "Mặc dù đây là lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 tại Quảng trường Ba Đình và diễn ra vào buổi tối nhưng sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Tham dự tổng hợp luyện có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia tương đối đầy đủ của các lực lượng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và công an

Tại buổi tổng hợp luyện, sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối Quốc huy, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe chỉ huy, xe tổ Quân kỳ Quyết thắng; khối danh dự các quân chủng; khối nữ quân nhạc, các khối đi bộ, xe, pháo thuộc các quân binh chủng thuộc các lực lượng của QĐND Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam... lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây cũng là lần diễu binh, diễu hành sau 40 năm kể từ năm 1985 mới có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.