Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo Đăng Khoa - Hạnh Nguyên/Báo Nhân Dân

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ kỷ niệm.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự lễ kỷ niệm.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính.

Ngày 23/7/2025, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) liên quan đến các năm 2022, 2023 và 2024.