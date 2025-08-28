Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Toàn cảnh Lễ sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Tối 27-8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

Theo Đặng Trung/PLO

Tối 27-8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, diễn ra Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9.

a80-35.jpg
Các khối vào vị trí trước khi Lễ Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 diễn ra.
so-duyet-cap-nha-nuoc-dieu-binh-5365-5074.jpg
Trên khán đài của Quảng trường Ba Đình lịch sử có hàng vạn người theo dõi và không còn chỗ trống.
a80-1.jpg
Hình ảnh hàng vạn người theo dõi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 trong không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào.
a80-2.jpg
Đúng 20 giờ, Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 chính thức diễn ra. Mở đầu là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành.
a80-3.jpg
Đội hình rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào Lễ đài.
a80-4.jpg
Xe chỉ huy quân đội tại Lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80.
a80-5.jpg
3 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) và các khối quân đội nước ngoài tại buổi lễ sơ duyệt cấp nhà nước tối 28-7.
a80-10.jpg
a80-6.jpg
a80-7.jpg
a80-23.jpg
a80-12.jpg
cac-khoi-quan-doi-dieu-binh-dieu-hanh-qua-quang-truong-ba-dinh2.jpg
cac-khoi-quan-doi-dieu-binh-dieu-hanh-qua-quang-truong-ba-dinh1.jpg
a80-9.jpg
Các khối quân đội diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình
a80-17.jpg
Khối Dân quân tự vệ.
80-113.jpg
Khối nữ Biệt động Sài Gòn.
a80-15.jpg
Khối quân nhân Liên bang Nga tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-16.jpg
Khối Quân đội nhân dân Lào.
a80-19.jpg
Khối đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam.
a80-20.jpg
Xe chỉ huy dẫn đầu khối công an tiến vào quảng trường
a80-24.jpg
Khối Nam Cảnh sát nhân dân tiến qua lễ đài.
a80-21.jpg
Hình ảnh khối nữ cảnh sát giao thông đi qua lễ đài.
a80-23.jpg
Khối cảnh sát đặc nhiệm
khoi-canh-sat-co-dong.jpg
Khối cảnh sát cơ động.
a80-25.jpg
Toàn cảnh Lễ sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành A80
a80-26.jpg
a80-27.jpg
a80-28.jpg
Tổ hợp pháo phản lực BM-21 được trang bị bệ phóng 40 nòng cỡ 122 mm lắp trên xe vận tải bánh lốp 6x6 Ural-375D hoặc xe Ural-4320
a80-29.jpg
Tên lửa Trường Sơn có các biến thể phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau do Viettel sản xuất.
a80-30.jpg
Tổ hợp tên lửa S-125-VT do Viettel hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không - Không quân với nhiều cải tiến, tăng tỉ lệ bắn trúng mục tiêu và khả năng dẫn đường.
a80-31.jpg
Khối xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông sử dụng để thực hiện nhiệm vụ như dẫn đoàn, tuần tra, và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1u1b1515-566-5240jpg-1.jpg
Xe mô tô cảnh sát chuyên dụng
a80-32.jpg
Dàn xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước của lực lượng công an.
a80-33.jpg
a80-34.jpg
Xe Humer phục vụ công tác đấu tranh với các đối tượng khủng bố, sử dụng vũ khí nóng.
blank-4-grids-collage-3186-8735png.jpg
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.
can-canh-khoi-xe-phao-quan-su-cong-an-tien-ve-quang-truong-ba-dinh-16-3632-4258.jpg
Người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: THUÝ HẰNG.
toan-canh-so-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-o-quang-truong-ba-dinh-1222-6624-8627.jpg
Chiến sĩ công binh giao lưu với người dân. Ảnh: NGỌC SƠN.
toan-canh-so-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-o-quang-truong-ba-dinh01-897-1032.jpg
Không khí buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
a80-36.jpg
Lễ Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh A80, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-8 trước khi diễn ra chính thức vào ngày 2-9.
#Sơ duyệt #A80 #diễu hành A80 #chao mừng quốc Khánh #2/9

Bài liên quan

Tin 24/7

Chuẩn bị tốt nhất cho Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh

Chiều 20/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi kiểm tra việc hoàn thiện các gian hàng của Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh.

ndt1576-17557012171721137112275.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham quan gian hàng của Quốc hội - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thi công, tập trung nhiều nhân lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Sẵn sàng cho triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc 28/8 tại Hà Nội, giới thiệu thành tựu đất nước qua 80 năm xây dựng, phát triển.

Chiều 22/8, Bộ VHTT&DL phối hợp các ban ngành tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9. Triển lãm khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28/8 và kéo dài đến hết ngày 05/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Lễ khai mạc dự kiến sẽ đón khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế về dự.

Thông tin về các nội dung và hoạt động tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, để người trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức, với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.