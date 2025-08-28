Toàn cảnh Lễ sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Tối 27-8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, diễn ra Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9.
Chuẩn bị tốt nhất cho Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh
Chiều 20/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi kiểm tra việc hoàn thiện các gian hàng của Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh.
Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thi công, tập trung nhiều nhân lực để hoàn thành khối lượng công việc lớn.
Sẵn sàng cho triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc 28/8 tại Hà Nội, giới thiệu thành tựu đất nước qua 80 năm xây dựng, phát triển.
Chiều 22/8, Bộ VHTT&DL phối hợp các ban ngành tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9. Triển lãm khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28/8 và kéo dài đến hết ngày 05/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Lễ khai mạc dự kiến sẽ đón khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế về dự.
Thông tin về các nội dung và hoạt động tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, để người trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức, với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn...
Hùng tráng cảnh đoàn xe tăng rầm rập tiến về Quảng trường Ba Đình
Âm thanh từ động cơ và bánh xích sắt của những cỗ xe thép vang vọng khắp không gian, như hòa nhịp cùng sự háo hức của hàng nghìn người xem sơ duyệt diễu binh.
Công an Hà Nội xử lý tình trạng bán ghế giữ chỗ xem sơ duyệt diễu binh A80
Trước tình trạng hàng quán trên một số tuyến phố cho thuê ghế "bán chỗ" xem sơ duyệt diễu binh giá 20.000-30.000 đồng/ghế, lực lượng công an đã xử lý, dẹp bỏ.
Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" trong lễ sơ duyệt A80
Tối 27/8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra hoành tráng với những khoảnh khắc sống động, tuyệt đẹp.
Đã mắt với dàn khí tài hiện đại xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình
Các khí tài này tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh tổng hợp của quân đội và công an, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng – nghi phạm người nước ngoài, xử sao?
West Dale James (SN 1996), quốc tịch Mỹ - nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (Đà Nẵng) tối ngày 26/8 vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.
Hùng tráng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình
Mỗi khoảnh khắc của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đều khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, khiến hàng vạn trái tim người Việt Nam hân hoan.
Không khí tại Quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Cả quảng trường Ba Đình bừng lên sức sống, vừa long trọng vừa phấn khởi, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành quan trọng của Thủ đô.
Các đoàn diễu binh, diễu hành rừng rực khí thế tiến vào Quảng trường Ba Đình
Trong tiếng nhạc rộn ràng, bước chân dứt khoát và hàng ngũ chỉnh tề của các đoàn đại biểu, lực lượng diễu binh tạo nên khí thế trang nghiêm đầy niềm tự hào.
Người dân tập trung đông kín tại đường Thanh Niên chờ xem sơ duyệt diễu binh
Đông đảo người dân có mặt tại ngã tư An Dương - Thanh Niên (Hà Nội) chờ xem các khối xe đi qua trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.
Hàng vạn người nô nức chào đón đoàn khí tài tiến vào Quảng trường Ba Đình
Chiều 27/8, hàng vạn người dân ở Hà Nội nô nức chào đón đoàn khí tài diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.