Toàn cảnh Lễ sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành A80

Chiều 22/8, Bộ VHTT&DL phối hợp các ban ngành tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9. Triển lãm khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28/8 và kéo dài đến hết ngày 05/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Lễ khai mạc dự kiến sẽ đón khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế về dự.

Thông tin về các nội dung và hoạt động tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết triển lãm là một trong những hoạt động trọng tâm của quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, để người trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức, với sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp, các quốc gia đối tác chiến lược, các ngoại giao đoàn...