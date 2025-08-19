Toàn cảnh khánh thành Cầu Rạch Miễu 2 vốn 6.810 tỷ đồng

Công trình giao thông trọng điểm Cầu Rạch Miễu 2 chính thức khánh thành, là biểu tượng cho năng lực tự chủ của ngành xây dựng Việt Nam và là điểm nhấn trong sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Sáng 19/8, không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi 250 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công và khánh thành tại 80 điểm cầu, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong số đó, tại điểm cầu Đồng Tháp, Cầu Rạch Miễu 2 đã chính thức được đưa vào khai thác, mở ra một kỷ nguyên mới cho giao thông và kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự lễ tại điểm cầu Đồng Tháp có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Rạch Miễu 2.

Được xác định là công trình trọng điểm quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, Cầu Rạch Miễu 2 được kỳ vọng trở thành “trục xương sống” hạ tầng giao thông cho khu vực ĐBSCL. Công trình có tổng chiều dài 17,6km, bao gồm cả cầu chính và đường dẫn, với tổng vốn đầu tư 6.810 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km (bao gồm cả cầu chính và đường dẫn) chính thức khánh thành ngày 19/8/2025 - Vượt tiến độ hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Điểm nổi bật nhất của dự án là phần cầu chính dây văng, một minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của các kỹ sư Việt Nam. Cầu chính dài 1,97km với thiết kế 112 bó cáp dây văng, được treo trên hai trụ tháp cao 113m. Mặt cầu rộng 21,5m với 4 làn xe hỗn hợp, bảo đảm lưu thông bộ thuận lợi. Đặc biệt, với tĩnh không 37,5m, công trình còn bảo đảm giao thông thủy qua nhánh sông Tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho cả đường bộ và đường thủy.

Toàn cảnh Cầu Rạch Miễu 2 nhìn từ trên cao

Việc xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đã khẳng định là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và nội lực của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Công trình được thi công bởi liên danh tổng thầu do Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C) đứng đầu, cùng với Trung Chính, BTN và Đạt Phương. Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa – ba ca bốn kíp” và việc làm chủ công nghệ, chủ động vật liệu, công trình đã hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. Đây là một thành tích đáng tự hào, không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Ông Cấn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng, Giám đốc Ban Điều Hành Trungnam E&C, chia sẻ sự phấn khởi to lớn: “Sau gần 3 năm thi công và bám trụ với dự án, chúng tôi rất vui mừng khi được chứng kiến thành quả lao động của bản thân và toàn bộ anh em". Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được hòa chung niềm vui của người dân hai tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long. Sự khánh thành cầu Rạch Miễu 2 không chỉ là niềm vui của người dân Đồng Tháp, Vĩnh Long mà còn là niềm tự hào chung của ngành xây dựng trong nước.

Cầu Rạch Miễu 2 nối liền Đồng Tháp và Vĩnh Long, tiếp nối sứ mệnh lịch sử của Cầu Rạch Miễu 1 (khánh thành năm 2009). Với việc đưa Cầu Rạch Miễu 2 vào sử dụng, người dân ĐBSCL sẽ có thêm một tuyến đường huyết mạch, giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên trên cầu Rạch Miễu 1 nhiều năm qua (đặc biệt dịp lễ, Tết, cuối tuần), tăng kết nối và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Người dân bắt đầu di chuyển qua cầu Rạch Miễu 2 sau khi lễ khánh thành hoàn tất

Ngay sau lễ khánh thành, người dân đã có thể qua lại cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, với phương tiện từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long (từ tỉnh Tiền Giang đi Bến Tre cũ): Tại nút giao Đồng Tâm - QL1, xe đi về điểm giao đường Lộ Ngang (cấm xe thô sơ lên cầu) để vào cầu Rạch Miễu 2. Với phương tiện từ hướng Vĩnh Long đi Đồng Tháp (từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang cũ): Tại nút giao QL60 phương tiện đi cầu Mỹ Tho để lên cầu Rạch Miễu 2 và ra QL1.