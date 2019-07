Lộ nguyên nhân gây “sốc” chìm tàu ngầm Argentina: Keo kiệt!

Mới đây, cổng thông tin batimes.com.ar cho hay, ủy ban đặc biệt của Quốc hội Argentina đã công bố báo cáo kết luận thảm kịch chìm tàu ngầm San Juan hồi tháng 11/2017. Báo cáo cho rằng, thiếu kinh phí và kinh nghiệm là nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn. Nguồn ảnh: MercoPress Ngày 15/11/2017, tàu ngầm ARA San Juan đã mất liên lạc với sở chỉ huy khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng Mar del Plata. Trong các phiên liên lạc cuối cùng, thủy thủ đoàn báo cáo sự xâm nhập của nước biển vào hệ thống pin nhiên liệu dẫn đến chập điện và cháy. Sau đó, tàu vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt nước. Nguồn ảnh: Youtube Trong bản báo cáo cuối cùng nhận được từ San Juan, thuyền trưởng tàu báo cáo rằng tình hình đa ổn định, thủy thủ đoàn dự định lặn sâu 40m để kiểm tra hoạt động của pin nhiên liệu. Sau đó, tàu ngầm mất liên lạc và các mảnh vỡ của nó được tìm thấy một năm sau đó. Nguồn ảnh: Taiwan News Báo cáo của ủy ban đặc biệt tuyên bố rằng, một trong những lý do chính dẫn tới thảm kịch là thiếu bảo trì tàu ngầm đúng cách. Tàu ngầm đã hoạt động mà không có kế hoạch bảo trì trong 44 tháng (với việc cập cảng theo lịch trình cứ sau 18 tháng). Nguồn ảnh: Reddit Thủy thủ đoàn tàu ngầm San Juan đã phải ra khơi trong chuyến đi cuối cùng khi biết rằng họ có hơn 30 lỗi kỹ thuật trên tàu ngầm. Đó rõ ràng là một nhiệm vụ tự sát! Nguồn ảnh: batimes.com Đồng thời, ủy ban đặc biệt gọi thủy thủ đoàn là "con tin" - do thiếu kinh phí, họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ đối với những gì họ có và để được lên bờ. Ngoài ra, thảm kịch cũng có một phần nguyên nhân từ chính trình độ kém của thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Navytimes Nói chung, nguyên nhân vụ chìm tàu ngầm gián tiếp có lẽ tới từ kinh phí, phải chăng Argentina đang quá keo kiệt với lực lượng tác chiến đặc biệt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi re. Phải chi họ đầu tư sửa chữa tàu đúng quy trình, huấn luyện thủy thủ đoàn tốt hơn thì đã không có thảm kịch. Nguồn ảnh: Mirror Tàu ngầm San Juan là một trong các tàu ngầm lớp Santa Cruz hay là đề án TR-1700 do Đức chế tạo cho Argentina từ những năm 1980. Tàu có lượng giãn nước toàn tải khi lặn 2.336 tấn, dài 67,3m, thủy thủ đoàn 37 người, hỏa lực có 6 ống phóng ngư lôi và 20 quả ngư lôi dự trữ. Nguồn ảnh: SAPEI Video mô phỏng vụ chìm tàu ngầm ARA San Juan. Nguồn: Kostack Studio

Mới đây, cổng thông tin batimes.com.ar cho hay, ủy ban đặc biệt của Quốc hội Argentina đã công bố báo cáo kết luận thảm kịch chìm tàu ngầm San Juan hồi tháng 11/2017. Báo cáo cho rằng, thiếu kinh phí và kinh nghiệm là nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn. Nguồn ảnh: MercoPress Ngày 15/11/2017, tàu ngầm ARA San Juan đã mất liên lạc với sở chỉ huy khi đang di chuyển từ căn cứ Ushuaia đến cảng Mar del Plata. Trong các phiên liên lạc cuối cùng, thủy thủ đoàn báo cáo sự xâm nhập của nước biển vào hệ thống pin nhiên liệu dẫn đến chập điện và cháy. Sau đó, tàu vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt nước. Nguồn ảnh: Youtube Trong bản báo cáo cuối cùng nhận được từ San Juan, thuyền trưởng tàu báo cáo rằng tình hình đa ổn định, thủy thủ đoàn dự định lặn sâu 40m để kiểm tra hoạt động của pin nhiên liệu. Sau đó, tàu ngầm mất liên lạc và các mảnh vỡ của nó được tìm thấy một năm sau đó. Nguồn ảnh: Taiwan News Báo cáo của ủy ban đặc biệt tuyên bố rằng, một trong những lý do chính dẫn tới thảm kịch là thiếu bảo trì tàu ngầm đúng cách. Tàu ngầm đã hoạt động mà không có kế hoạch bảo trì trong 44 tháng (với việc cập cảng theo lịch trình cứ sau 18 tháng). Nguồn ảnh: Reddit Thủy thủ đoàn tàu ngầm San Juan đã phải ra khơi trong chuyến đi cuối cùng khi biết rằng họ có hơn 30 lỗi kỹ thuật trên tàu ngầm. Đó rõ ràng là một nhiệm vụ tự sát! Nguồn ảnh: batimes.com Đồng thời, ủy ban đặc biệt gọi thủy thủ đoàn là "con tin" - do thiếu kinh phí, họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ đối với những gì họ có và để được lên bờ. Ngoài ra, thảm kịch cũng có một phần nguyên nhân từ chính trình độ kém của thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: Navytimes Nói chung, nguyên nhân vụ chìm tàu ngầm gián tiếp có lẽ tới từ kinh phí, phải chăng Argentina đang quá keo kiệt với lực lượng tác chiến đặc biệt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi re. Phải chi họ đầu tư sửa chữa tàu đúng quy trình, huấn luyện thủy thủ đoàn tốt hơn thì đã không có thảm kịch. Nguồn ảnh: Mirror Tàu ngầm San Juan là một trong các tàu ngầm lớp Santa Cruz hay là đề án TR-1700 do Đức chế tạo cho Argentina từ những năm 1980. Tàu có lượng giãn nước toàn tải khi lặn 2.336 tấn, dài 67,3m, thủy thủ đoàn 37 người, hỏa lực có 6 ống phóng ngư lôi và 20 quả ngư lôi dự trữ. Nguồn ảnh: SAPEI Video mô phỏng vụ chìm tàu ngầm ARA San Juan. Nguồn: Kostack Studio