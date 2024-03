Giá xăng hôm nay 27/3: Quay đầu giảm nhẹ?

Bảng giá xăng dầu hôm nay 27/3 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.



Giá xăng dầu trong nước ngày 26/3

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 26/3 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 26/3/2024 như sau:

Xăng/dầu Thay đổi Giá không cao hơn Xăng E5RON92 + 729 đồng/lít 23.219 đồng/lít Xăng RON95-III + 741 đồng/lít 24.284 đồng/lít Dầu diesel 0.05S + 465 đồng/lít 21.014 đồng/lít Dầu hỏa + 560 đồng/lít 21.266 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3.5S + 667 đồng/kg 17.099 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 21/2/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 12 đợt điều chỉnh, trong đó có 7 đợt tăng, 5 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 26/3/2024 như sau

Tên loại Sàn giao dịch Giá % Thay đổi Đơn vị tính Dầu Thô Brent Nymex 85,62 - 0,73 USD/thùng Dầu Thô WTI Nymex 81,11 - 0,64 USD/thùng

Giá dầu Brent được giao dịch ở mức 85,62 USD/thùng, giảm 0,63 USD, tương đương 0,73% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 81,1 USD/thùng, giảm 0,52 USD, tương đương 0,64% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới ngày 27/3 giảm khi các nhà đầu tư có quan điểm trái chiều về việc công suất lọc dầu của Nga giảm sau các cuộc tấn công gần đây của Ukraina.

Chính phủ Nga đã lệnh cho các công ty nước này cắt giảm sản lượng dầu trong quý II/2024 để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng mỗi ngày nhằm tuân thủ các cam kết với nhóm OPEC+.

Nga, một trong ba nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm dầu lớn nhất, cũng đang phải đối mặt với một loạt các cuộc tấn công của Ukraine gần đây vào các nhà máy lọc dầu. Công suất lọc dầu của Nga đã tới 14% tổng công suất của cả nước.

Jim Ritterbusch, Chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois cho biết: “Xăng đang nhận được sự hỗ trợ do nguồn cung trên thị trường toàn cầu giảm do xuất khẩu của Nga bị hạn chế”.

Các nhà phân tích của FGE cho biết họ dự kiến hoạt động lọc dầu của Nga sẽ sụt giảm mang tính cơ cấu và sẽ không lấy lại được mức tăng như năm 2023 ngay cả trong nửa cuối năm nay.

Số liệu quan trọng trong tháng 2 về chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ được công bố vào vào thứ Sáu (29/3).

Giao dịch trên thị trường đang im ắng hơn trước thời điểm dữ liệu mới được công bố. Các nhà đầu tư cho biết, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về thời điểm các ngân hàng trung ương có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất và điều này thường thúc đẩy nhu cầu dầu.

Frank Monkam, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của Antimo LLC, cho biết: “Fed đã hứa về những đợt cắt giảm lãi suất này nhưng thực sự không có gì đảm bảo rằng nó sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì vậy thị trường đang giao dịch ngập ngừng hơn”.

Đồng đô la Mỹ đang yếu hơn cũng là yếu tố hỗ trợ giá dầu vì sẽ khiến giá dầu rẻ hơn đối với những người mua dầu nắm giữ các loại tiền tệ khác.

OPEC+ khó có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào về chính sách sản lượng dầu cho đến cuộc họp cấp bộ trưởng đầy đủ vào tháng 6. Một số nguồn tin cho biết, cuộc họp các bộ trưởng vào tuần tới dự kiến sẽ không đưa ra bất kỳ khuyến nghị chính sách nào liên quan đến sản lượng dầu.

Phí bảo hiểm địa chính trị đã tăng lên khi xung đột Israel-Gaza tiếp tục căng thẳng. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn hôm thứ Ba (26/3) cho biết họ đã thực hiện sáu cuộc tấn công vào các tàu ở Vịnh Aden và Biển Đỏ trong 72 giờ qua.

Theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ hôm thứ Ba (26/3), tồn kho dầu thô và sản phẩm chưng cất của nước này đã tăng trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng giảm. Trong đó, tồn kho dầu thô tăng khoảng 9,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22/3. Tồn kho xăng giảm khoảng 4,4 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng khoảng 531.000 thùng.