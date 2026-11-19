Ngày nay, vali và túi xách không chỉ là vật dụng phục vụ những chuyến đi mà còn trở thành phụ kiện thể hiện phong cách cá nhân. Bên cạnh kiểu dáng, chất liệu và tính tiện dụng, khả năng cá nhân hóa sản phẩm cũng ngày càng được chú trọng, giúp người dùng tạo dấu ấn riêng trên những món đồ quen thuộc.

Nắm bắt xu hướng này, TUMI, thương hiệu hành lý và phụ kiện cao cấp có nguồn gốc từ Mỹ, vừa giới thiệu bộ sưu tập quà tặng mùa lễ hội 2026 mang tên Gifts for the Journey (Món quà cho mọi hành trình). Lấy cảm hứng từ những đỉnh núi phủ tuyết của dãy Alps, bộ sưu tập kết hợp các dòng sản phẩm quen thuộc với thiết kế, màu sắc và phụ kiện mới, hướng đến nhu cầu mua sắm, tặng quà dịp cuối năm.

Thương hiệu TUMI ra bộ sưu tập mới

Thương hiệu hơn 50 năm tuổi giới thiệu dòng vali có thể nới rộng hơn 5cm, mẫu túi xách kiểu dáng thanh lịch được sản xuất tại Ý

Được thành lập năm 1975, TUMI là thương hiệu chuyên về vali, túi xách và phụ kiện phục vụ nhu cầu công tác, du lịch và di chuyển hằng ngày. Trải qua hơn 50 năm phát triển, thương hiệu đã xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, nổi bật với những thiết kế độc đáo, tinh tế, kết hợp tính tiện dụng cùng kỹ nghệ chế tác đặc biệt.

Trong bộ sưu tập mùa lễ hội năm nay, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là dòng vali 19 Degree với thiết kế đường cong đặc trưng. Các phiên bản được giới thiệu gồm 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite và 19 Degree cổ điển, mang đến nhiều lựa chọn cho người thường xuyên di chuyển.

Theo TUMI, các mẫu vali xách tay thuộc bộ sưu tập 19 Degree đều được trang bị khóa TSA tích hợp và 4 bánh xe kép gắn ngoài, hỗ trợ di chuyển êm ái. Đặc biệt, các mẫu Front Access và 19 Degree cổ điển còn có khóa kéo cho phép nới rộng diện tích của vali thêm 2 inch, tương đương khoảng 5,08 cm, giúp tăng không gian chứa hành lý khi cần thiết.

Các mẫu vali xách tay thuộc bộ sưu tập 19 Degree của thương hiệu TUMI

Không chỉ tập trung vào vali, thương hiệu còn giới thiệu nhiều thiết kế túi xách dành cho cả nam và nữ. Trong đó, dòng Harrison nổi bật với kiểu dáng tinh giản, kết hợp các chi tiết bằng da, còn Alpha Bravo sở hữu cấu trúc kỹ thuật và phom dáng đa năng, phù hợp với môi trường công sở lẫn những chuyến đi cuối tuần.

Ở danh mục dành cho nữ, hãng giới thiệu mẫu túi tote Adatto được sản xuất tại Ý, mang phong cách thanh lịch và hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày. Bên cạnh đó, TUMI còn giới thiệu túi Bucket nhỏ thuộc dòng Olas cùng các phụ kiện như hộp đựng trang sức, hộp đựng kính râm Belden.

Bộ sưu tập cũng bổ sung nhiều gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên vùng núi cao. Trong đó, màu Salt (trắng muối) xuất hiện trên các dòng vali 19 Degree, Glacier White (trắng sông băng) được đưa vào mẫu Alpha Bravo, còn mẫu Voyageur có thêm màu Mink (xám lông chồn). Riêng túi Adatto được bổ sung màu Wood (nâu gỗ), mang sắc nâu sô cô la đậm.

Các mẫu túi xách với kiểu dáng đa dạng

Khách hàng được tự phối phụ kiện, in chữ viết tắt để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm mình sở hữu

Không chỉ chú trọng thiết kế và tính tiện dụng, TUMI còn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa thông qua chương trình TUMI Accent phiên bản mới. Đây là điểm nhấn giúp khách hàng tạo sự khác biệt cho những món đồ vốn có kiểu dáng và màu sắc tương tự nhau. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn hơn 20 mẫu miếng gắn monogram và thẻ hành lý với nhiều màu sắc khác nhau, tự phối hợp phụ kiện và in chữ viết tắt theo sở thích.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé này giúp mỗi chiếc vali, túi xách mang dấu ấn riêng của người sở hữu. Đặc biệt, khi được lựa chọn làm quà tặng, sản phẩm còn thể hiện sự quan tâm và chăm chút của người tặng dành cho người nhận, thay vì chỉ đơn thuần là một món đồ phục vụ nhu cầu di chuyển.

Ngoài chương trình TUMI Accent, thương hiệu còn giới thiệu phụ kiện treo túi Snow Monster, hình quái vật tuyết ngộ nghĩnh, lấy cảm hứng từ dãy Alps. Với thiết kế mềm mại, vui nhộn, sản phẩm mang đến nét khác biệt so với phong cách thanh lịch thường thấy của các dòng sản phẩm vali, túi du lịch của TUMI.

Phụ kiện treo túi Snow Monster, hình quái vật tuyết ngộ nghĩnh, lấy cảm hứng từ dãy Alps của thương hiệu

Chia sẻ về ý tưởng bộ sưu tập, ông Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo Toàn cầu của TUMI, cho biết thương hiệu mong muốn tạo ra những món quà không chỉ mang lại cảm giác đặc biệt tại thời điểm trao tặng mà còn có thể đồng hành cùng người nhận trong nhiều năm. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt bộ sưu tập Gifts for the Journey, đề cao giá trị lâu dài và ý nghĩa cá nhân của mỗi món quà.