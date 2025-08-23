Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Thuế TP.HCM làm video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngay sau khi tiếp quản địa bàn kinh tế trọng điểm, cơ quan thuế đã áp dụng loạt giải pháp quản lý đột phá, giúp số thu ngân sách tăng mạnh vượt dự kiến.

Theo Quang Huy/ PLO

Sáng 22-8, tại Hội nghị tọa đàm với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới năm 2025", Thuế TP.HCM đã công bố những con số hết sức ấn tượng. Chỉ một tháng sau thời điểm lịch sử sáp nhập, quản lý thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số thu ngân sách đã ghi nhận một cú hích ngoạn mục, cho thấy hiệu quả tức thì từ một bộ máy tinh gọn và các giải pháp quản lý đột phá.

Tăng trưởng đột phá từ những con số

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, từ ngày 1-7-2025, Thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn bao gồm thêm cả khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, nhiệm vụ thu ngân sách 501.870 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 29% dự toán thu ngân sách toàn ngành.

11-8244.jpg
Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM. Ảnh: QH

Nếu 6 tháng đầu năm 2025, tổng thu nội địa đạt trên 294.000 tỉ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ), thì chỉ sau một tháng vận hành theo mô hình mới, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 375.025 tỉ đồng, tăng mạnh 18% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 75% dự toán cả năm do Chính phủ giao.

Đặc biệt, khi "bóc tách" riêng số liệu tháng 7-2025, con số còn ấn tượng hơn. Ngành Thuế TP.HCM đã thu về 80.887 tỷ đồng chỉ trong một tháng. Con số này không chỉ cao hơn 65% so với mức thu ngân sách trung bình của 6 tháng đầu năm, mà còn ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, ước tính lên đến gần 64% so với cùng kỳ tháng 7-2024.

Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi và các giải pháp quyết liệt mà ngành thuế đang triển khai.

Động lực từ những giải pháp trọng tâm

Lý giải về kết quả này, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM cho biết đây là kết quả cộng hưởng từ các nhóm giải pháp được kích hoạt đồng bộ ngay sau khi sáp nhập. Thứ nhất, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Bộ máy mới được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, giúp các quyết sách được triển khai nhanh và thông suốt.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Công nghệ được xem là công cụ đắc lực để phân tích rủi ro, chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực "nóng" như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, qua đó đảm bảo sự minh bạch và bền vững cho nguồn thu ngân sách.

Thứ ba, quyết liệt chống thất thu, đặc biệt với hộ kinh doanh. Với mục tiêu chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang kê khai vào năm 2026, ngành thuế chủ động đi trước một bước. "Chúng tôi đã thành lập các tổ tuyên truyền cơ động đến tận nơi 'cầm tay chỉ việc' cho hộ kinh doanh. Song song đó là xây dựng các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các chính sách quy định thuế mới đăng tải trên Zalo, Facebook để người nộp thuế dễ tiếp cận" - ông Dũng nhấn mạnh.

12-811.jpg
Lắng nghe góp ý của các cơ quan báo chí, lãnh đạo Thuế TP.HCM cho biết tổ truyền thông sẽ xây dựng các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các chính sách quy định thuế mới cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm rõ. Ảnh: QH

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong tư duy truyền thông. Lãnh đạo Thuế TP.HCM khẳng định luôn xem các cơ quan báo chí là bạn đồng hành không thể thiếu. Ông Dũng chia sẻ, ngành thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với báo chí để phổ biến kịp thời các chính sách mới.

Quan trọng hơn, ngành thuế luôn chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện từ người dân và doanh nghiệp thông qua báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách. Sự đồng thuận xã hội này là nền tảng quan trọng để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần ổn định thu ngân sách.

Cú hích từ kết quả tháng 7 cho thấy, việc tái cấu trúc một cơ quan thuế khổng lồ và áp dụng các giải pháp quản lý hiện đại, kết hợp với tư duy cởi mở, cầu thị đã bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây là tiền đề vững chắc để ngành Thuế TP.HCM hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách đầy thách thức của năm 2025.

Doanh nghiệp

Kinh doanh sa sút, Thép Nam Kim dính phạt thuế gần 700 triệu đồng

Thép Nam Kim đối mặt án phạt thuế giữa lúc kết quả kinh doanh sa sút, lãi ròng nửa năm chỉ đạt 157 tỷ.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Cục Thuế ban hành ngày 7/8. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Tổng số tiền bị truy thu, xử phạt và chậm nộp là hơn 682,5 triệu đồng. Trong đó, số tiền phạt hành chính là hơn 190 triệu đồng, gồm 183,6 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và 6,5 triệu đồng do khai sai không làm giảm số thuế.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Long Giang Land: Kiểm toán vẫn "gạch đầu dòng" vấn đề nợ thuế liên quan dự án Rivera Park Sài Gòn

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HoSE: LGL) bị kiểm toán nhấn mạnh vấn đề liên quan đến khoản nợ thuế kéo dài từ năm 2020.

Cụ thể, kiểm toán viên cho biết, Long Giang Land đã nhận được các quyết định của Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội về việc cưỡng chế thuế và thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Các quyết định này sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày công ty nộp đủ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6/2025, Long Giang Land vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đã kê khai với cơ quan thuế.

Theo giải trình của Long Giang Land, nguyên nhân của khoản nợ thuế kéo dài này là do công ty đã đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư tại lô C khu đất số 7/28 đường Thành Thái, Quận 10 (cũ), TPHCM với số tiền khoảng 300 tỷ đồng. Long Giang Land đã hoàn thành và bàn giao dự án cho UBND Quận 10 vào tháng 12/2018 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ ngân sách nhà nước. Việc chậm quyết toán khiến chi phí tài chính của công ty phát sinh rất nhiều so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận và hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt 7 năm qua.

Xem chi tiết

