Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá, năm học 2024-2025 vừa qua diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là thời điểm mà toàn ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, năm học này đã đánh dấu việc chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 cho đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở tất cả các cấp học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết toàn ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch năm học 2024-2025 với nhiều kết quả tích cực

Được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân, đặc biệt là sự quyết tâm và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh, sinh viên, học viên, toàn ngành giáo dục đã hoàn thành kế hoạch năm học 2024-2025 với nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, công tác xây dựng thể chế, chính sách có bước tiến đột phá, với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo, Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi và Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Bộ trưởng cũng cho biết, các cơ quan đã tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, kì thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, được tổ chức an toàn, nghiêm túc và khách quan. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với kết quả cao trong các kì thi quốc gia và quốc tế. Đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 được quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh, mang lại kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và thách thức như vấn đề thiếu giáo viên vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là các môn học mới và các vùng khó khăn; chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chất lượng đại học vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ toàn ngành sẽ hành động theo chủ đề: "Kỷ cương, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển"

Bộ trưởng nêu rõ, Hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; ngành giáo dục cũng chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới. Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng nhiều văn bản quan trọng khác của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ.

Chia sẻ toàn ngành sẽ hành động theo chủ đề: "Kỷ cương, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển", Bộ trưởng cho biết các ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm học 2025-2026.

