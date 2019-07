Muốn sớm có người yêu, bạn trẻ nên biết 10 ứng dụng hẹn hò này

1. Tinder. Nếu bạn đang tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài, Tinder chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tiên. Tinder sẽ gợi ý cho bạn những người dùng khác đang tham gia trong mạng xã hội này và việc của bạn chỉ là lướt trái hay lướt phải để thích hay “bỏ qua”. Nếu các bạn “tương hợp”, pháo hoa sẽ bay tứ tung và 2 người có thể nhắn tin với nhau. Tinder được xem là ứng dụng hẹn hò hot nhất hiện nay. 2. Bumblee. Giống với Tinder, Bumblee là một nơi kết nối những người dùng. Tuy nhiên ứng dụng này dường như phù hợp với nữ giới nhiều hơn. Bumble yêu cầu phụ nữ nhắn tin trước và trong 24h người kia không trả lời tin nhắn thì “tương hợp” sẽ bị hủy. 3. Okcupid. Khác với Tinder hay Bumble, Okcupid cho phép người dùng được gửi tin nhắn trước khi match. Dù vậy, nếu 2 người không match thì tin nhắn ấy sẽ không bao giờ có người nhận. Đây thực sự là ứng dụng dành cho những “người dùng nội tâm”. 4. Hinge. Sự đặc biệt của ứng dụng hẹn hò này nằm ở chỗ Hinge tập trung vào các kết nối phổ biến mà bạn và người kia chia sẻ trên Facebook. Điều này sẽ rất ý nghĩa nếu bạn muốn lắng nghe ý kiến từ người thân hay bạn bè. Hơn nữa, Hinge còn đặt ra những câu hỏi cho bạn và dựa vào câu trả lời để tìm những đối tượng tương hợp. 5. Coffe meets bagel. Với giao diện trực quan, hướng sử dụng có khác biệt hơn Tinder hay Hinge khi không hiển thị thông tin một người dùng nào đó mà hiển thị dưới dạng các ô liên tiếp dễ dàng tương tác. Giống với Hinge, CMB đưa ra hành lang câu hỏi tạo nên những tiêu chuẩn cho bản thân người dùng nhằm tạo sự tương thích trong gợi ý “tương hợp”. 6. Happn. Với cấu chúc chọn lựa những đối tượng nằm trong khu vực và gợi ý, Happn tạo sự đồng nhất về mặt khu vực cũng như về điều kiện văn hóa chung. Hơn hết do nằm trong khu vực nên khoảng cách gần nhau là cơ hội để chủ động gặp gỡ và “tấn công”. 7. The League. Có cấu trúc như một mạng xa hội toàn diện, The League có những điểm mà những ứng dụng hẹn hò trên điện thoại khác gần như không có. Đầu tiên là nhóm, ở đây sự kết nối mang tính rộng hơn là 1-1 như ở các ứng dụng khác, bạn có thể tìm được “ý chung nhân” trong đám đông cũng nên. Thứ 2 là về event, ứng dụng này đề xuất những sự kiện gặp gỡ khá thú vị cho bạn có thể tương tác trực tiếp với những người khác. Tuy vậy ở khâu đăng ký gặp vấn đề khá lớn là phải chờ để được duyệt làm thành viên của ứng dụng. Dù thế nào, The League cũng khá mới mẻ với những người dùng quen với Tinder, Bumble,… tuy nhiên sự rộng rãi trong kết nối lại mang tới sự giao lưu thú vị. 8. HER. Thời điểm hiện tại, cộng đồng LGBTQ đã khá công khai, HER xuất hiện như một ứng dụng kết đôi dành riêng cho cồng đồng này. Điều này cũng khá hợp lý vì tính đặc tù riêng của ứng dụng sẽ dễ dàng đáp ứng hơn nhu cầu tất yếu của đông đảo người dùng. 9. Clover. Với những ai đã tùng dùng qua Zalo chắc cũng biết những chức năng thú vị như kết bạn trong khu vực hay nhóm chat về chủ đề riêng… Clover là sự kết hợp khá hoàn hảo giữa Tinder và Zalo, ứng dụng này không chỉ gợi ý những người dùng khác mà còn gợi ý những nhóm trò chuyện cho bạn tham gia và giao lưu ngay tại đó. 10. Match. Match có phiên bản miễn phí, nhưng nhìn chung là bạn cần đăng ký trả phí để được sử dụng ứng dụng một cách trọn vẹn. Đó là sự nôn nao từ những ngày đầu hẹn hò trực tuyến, khi trả tiền làm thành viên có nghĩa là bạn nghiêm túc về việc ổn định với sự ”tương hợp” lâu dài. Mặc dù vậy vẫn có nhiều ứng dụng hẹn hò khác miễn phí nhưng cũng đắng để chi trả một khoản tiền cho việc tìm một cuộc hẹn chất lượng thông qua Match. Video Top 10 ứng dụng hẹn hò hot nhất hiện nay - Nguồn: TOP 10 THÚ VỊ@Youtube

