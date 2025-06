Thu hàng chục tấn linh kiện, 11 khẩu súng từ đường dây buôn vũ khí

Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội triệt phá đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng.

Theo đó, đường dây do Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Thụ (cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Định đặt mua các phụ kiện, bộ phận trên mạng để lắp ráp súng, sau đó liên hệ xưởng cơ khí gia công, sản xuất hàng loạt rồi rao bán trên mạng xã hội. Đồng thời, Hải và Thụ phụ trách việc quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng và lên đơn vận chuyển. Các phụ kiện đã hoàn thiện được các đối tượng cất giữ, tập kết tại nhà của Hải và Định ở xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn).

Kho cất trữ các phụ kiện, bộ phận để lắp ráp thành súng của các đối tượng. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cùng một vụ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an tỉnh Sơn La thu giữ 6 khẩu súng PCP được bán cho người mua ở Sơn La, đơn vị đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Sáng 25/6, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đã đồng loạt tổ chức triệu tập, khám xét nơi ở, xưởng sản xuất lắp ráp vũ khí của các đối tượng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), huyện Yên Phong, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Ban chuyên án thu giữ 11 khẩu súng đã lắp ráp hoàn chỉnh; hàng chục tấn linh kiện, máy móc sản xuất, lắp ráp, gồm: Gần 100 hộp đạn với 150.000 viên đạn chì, đạn bi sắt; hơn 400 kính ngắm laze hồng ngoại; hơn 1.200 nòng súng…; hơn 100 đao, kiếm, hàng chục côn 3 khúc, gậy bóng chày, súng cao su.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 ô tô, 200 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác.

Kết quả giám định bước đầu xác định, các khẩu súng hoàn chỉnh bị thu giữ trong chuyên án đều là vũ khí quân dụng, đồng thời số lượng linh phụ kiện bị thu giữ có thể lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng. Đường dây trên đã bán cho hàng nghìn người trên toàn quốc, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

