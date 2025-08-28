Thu giữ 15.000 bao thuốc lá lậu trên kênh Đình Đức, An Giang

Hiện tổ công tác đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Cướp tiệm vàng Đà Nẵng: Lộ diện nghi phạm người Mỹ
Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ Dale James, nghi phạm người Mỹ cướp tiệm vàng. Tấn công bảo vệ và cướp đi số trang sức trị giá 800 triệu đồng.
Sáng ngày 27/8, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ thành công Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ), nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành vào tối 26/8. Vụ án đã được phá chỉ sau vài giờ gây án.
Giá vàng hôm nay 28/8: SJC vượt mốc 128 triệu đồng/lượng
Sáng 28/8, giá vàng miếng SJC chính thức lập kỷ lục mới, với giá bán ra chạm mốc 128 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng tăng mạnh, đạt đỉnh mới.
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Chênh lệch giữa giá mua và bán (lên tới 2,6 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư ngắn hạn. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, vàng nhẫn tăng mạnh
Sáng 27/8, thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, đưa giá vàng miếng SJC thiết lập một kỷ lục mới.
Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh cho thấy sức nóng của thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mua và bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng". Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
