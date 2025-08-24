Thời tiết cả nước dịp lễ Quốc khánh từ 24/8 đến 5/9/2025

Bắc Bộ, Trung Bộ từ 1-5/9 ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có thể mưa dông, theo dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 24/8 đến 31/8/2025 như sau:

- Khu vực Bắc Bộ: từ ngày 24-31/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ giai đoạn từ đêm 24 - 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khu vực ven biển có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25 - 26/8 phổ biến 27-30 độ.

- Khu vực Trung Bộ: từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); riêng từ đêm 24-26/8 khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa to đến rất to, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33 độ; riêng từ 25-26/8, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng phổ biến 27-30 độ.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ ngày 24-31/8 có mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 30-34 độ.

Ảnh minh họa

Từ ngày 1/9 đến 5/9/2025

- Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ - ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Về cảnh báo thiên tai: Hiện nay, cơn bão số 5 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, vị trí tâm bão lúc 13h ngày 23/8 có vị trí ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông.