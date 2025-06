Thiếu cát, 2 dự án TP Thủ Đức có nguy cơ chậm tiến độ

Hai dự án trọng điểm TP Thủ Đức là nút giao An Phú và đường Lương Định Của nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát san lấp, vật liệu nền móng.

Trong khi công tác giải phóng mặt bằng đang được chính quyền TP.Thủ Đức gấp rút xử lý, tình trạng thiếu cát san lấp lại trở thành một "điểm nghẽn" mới đe dọa tiến độ dự án trọng điểm: Dự án nút giao An Phú (tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng), nơi có nhiều hạng mục cầu vượt, hầm chui, đòi hỏi khối lượng lớn cát cho thi công nền móng, đường dẫn.

Dự án nút giao An Phú (tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng), nơi có nhiều hạng mục cầu vượt, hầm chui, đòi hỏi khối lượng lớn cát cho thi công. Ảnh: C.H

Bên cạnh đó, dự án mở rộng đường Lương Định Của, tuyến huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và cảng Cát Lái, cũng đang gặp khó trong khâu nền đường do thiếu vật liệu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM, khối lượng cát cần cho riêng giai đoạn nền đường và kè móng tại hai dự án này ước tính lên đến hơn 100.000m³, nhưng nguồn cung hiện rất hạn chế.

Nguồn cung cát từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm do siết chặt khai thác, nhiều mỏ cát đã hết hạn hoặc bị tạm dừng cấp phép.

Các dự án hạ tầng tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An đồng loạt khởi công, làm nhu cầu tăng vọt. Vận chuyển bằng đường thủy từ các mỏ lên công trường cũng gặp khó khăn do mực nước xuống thấp và chi phí tăng cao. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng tiến độ thi công mà còn làm đội chi phí, do giá cát thị trường hiện đã tăng 20-30% so với đầu năm.

Trước đó, hai dự án trên đã đối mặt với tình trạng vướng hơn 2 ha mặt bằng tại TP.Thủ Đức do chưa thống nhất phương án bồi thường, đặc biệt liên quan đến phần đất nằm trong Khu đô thị phát triển An Phú. Hiện TP.Thủ Đức đã đề xuất tách phần đất này để vừa hỗ trợ người dân, vừa tạo cơ sở pháp lý cho việc đền bù và bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, nếu bài toán thiếu cát không được giải quyết kịp thời, các hạng mục quan trọng như đắp nền, thi công đường nhánh và đường dẫn cầu sẽ tiếp tục bị đình trệ, kéo theo chậm tiến độ toàn bộ công trình.

Để khắc phục, TP.HCM đang làm việc với các tỉnh có mỏ cát trữ lượng lớn như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long để ưu tiên cấp phép vận chuyển cho các dự án trọng điểm. Xem xét sử dụng vật liệu thay thế như tro bay, xỉ thép, cát nghiền, trong điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Yêu cầu các nhà thầu tăng cường dự trữ vật liệu, ký kết hợp đồng sớm để đảm bảo chuỗi cung ứng. Ngoài ra, TP cũng đề xuất với Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về khai thác, vận chuyển cát phục vụ hạ tầng giao thông cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa và áp lực giải ngân đầu tư công cuối năm.

*Tiêu đề đã được Vietnamdaily thay đổi