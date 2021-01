Cách sắm lễ và khấn tạ cuối năm cực chuẩn ai cũng nên biết

Khi Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp đến, nhiều gia đình Việt Nam thực hiện sắm lễ và văn khấn tạ thần linh thổ địa nơi sinh sống còn gọi là lễ tạ đất . Lễ tạ cuối năm được người dân thực hiện nhằm bỏ đi những muộn phiền, lo lắng trong năm cũ và cầu mong bình an, may mắn, hạnh phục trong năm mới. Sau đây là cách sắm lễ đối với gia đình có một ban thờ gồm 3 lư hương thờ: Quan Đương Xứ Thổ Địa Chính Thần, Hội đồng gia tiên và Bà Cô Tổ dòng họ. Các gia chủ cần chuẩn bị những thứ sau cho lễ tạ đất: Hương thơm; hoa tươi (hoa hồng đỏ) 10 bông chia ra hai lọ hai bên; Trầu 3 lá, Cau 3 quả cành dài đẹp; Trái cây 2 đĩa bày ở hai bên; Xôi trắng 2 đĩa to cũng bày hai bên. Gà luộc nguyên con bày vào 1 đĩa (Gà giò hoặc là trống thiến) hoặc là một cái chân giò lợn trước luộc, chân trái hay phải đều được; Rượu trắng 0,5 lít + Chén đựng rượu 3 cái; 10 lon bia + 6 lon nước ngọt bày ở hai bên ban thờ; 1 gói chè (1 lạng/gói); Một số bánh kẹo bày vào một đĩa to. Một số gia đình thường có đèn thờ thì không cần phải dùng nến cốc. Nếu không có đèn thờ thì gia chủ nên dùng đôi nến khi thắp hương làm lễ. Phần lễ có thêm 1 đĩa đựng 50 lễ vàng tiền (dâng gia tiên). Bài văn khấn Lễ tạ đất: Nam mô a di đà Phật. Con kính lạy:

- Quan đương xứ thổ địa chính thần

- Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

Hôm nay là ngày…tháng…năm… nhằm tiết …..

Chúng con là:............... Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ thần linh Thổ Địa. Gia đình chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi này. Đội ơn thần linh Thổ địa che chở, ban ân, đất này được phong thủy yên lành, khí sung, mạch vượng, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe. Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức. Cung kính nghĩ rằng thần linh Thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho gia đình chúng con được an cư, đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc, cho nhân vật hưng long. Âm dữ dương đồng, dốc lòng cầu khấn, cúi xin soi tận, ý khẩn tâm thành. Kính thỉnh Bản gia tiên tổ liệt vị chân linh đồng lai hâm hưởng. Cẩn cáo!

