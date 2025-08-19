Thiên Long chi 2,8 triệu USD mở công ty con tại Philippines

Sau khi thâu tóm Nhà sách Phương Nam xây dựng hệ sinh thái nội địa, TLG tiếp tục mở rộng quốc tế với khoản đầu tư 2,8 triệu USD vào thị trường Philippines.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) ngày 15/8 đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc đầu tư ra nước ngoài, cụ thể tại thị trường Philippines. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ góp vốn thành lập pháp nhân mới mang tên FlexOffice Philippines Inc., với tổng mức đầu tư 2,8 triệu USD (tương đương gần 73,6 tỷ đồng). Nguồn vốn được sử dụng từ tiền mặt hiện có, không phát sinh nợ vay.

Pháp nhân tại Philippines sẽ hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm liên quan. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược quốc tế hóa của TLG, sau khi mở chi nhánh tại Indonesia vào tháng 3 năm nay.

Hiện công ty đã có hai pháp nhân đang hoạt động trong khu vực Đông Nam Á, gồm FlexOffice Pte. Ltd tại Singapore – thành lập năm 2019 với vốn điều lệ khoảng 30 tỷ đồng, và ICCO Marketing tại Malaysia – thành lập năm 2022, chuyên bán lẻ văn phòng phẩm và các ấn phẩm.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm: doanh thu tăng nhẹ, lợi nhuận giảm

Báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy doanh thu thuần đạt 1.245,8 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn hàng bán giảm 7,4%, lợi nhuận gộp đạt 671 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 10% xuống 82 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh lên 325 tỷ đồng, tăng hơn 57% do tăng cường các hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý này đạt 222,7 tỷ đồng, giảm 8,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.040 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 301,6 tỷ đồng, giảm hơn 9%. Như vậy, TLG đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và khoảng 66% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 2/2025 đạt 3.765 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm cuối năm 2024. Tài sản ngắn hạn đạt 2.942 tỷ đồng, tăng hơn 10%, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn tăng 43% và hàng tồn kho tăng gần 20%. Tài sản dài hạn tăng gần 20%, đạt 823,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 1.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay là 524,7 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm.

Đẩy mạnh chiến lược “glocalization” và mở rộng hệ sinh thái nội địa

Thiên Long đang triển khai chiến lược “glocalization” – ứng dụng mô hình kinh doanh nội địa vào thị trường quốc tế. Mảng xuất khẩu hiện đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu. Trong giai đoạn 10 năm qua, doanh thu quốc tế nhiều năm tăng trưởng hai chữ số. Riêng năm 2024, lần đầu tiên công ty ghi nhận mốc doanh thu nghìn tỷ đồng từ xuất khẩu. Theo ban lãnh đạo, tốc độ tăng trưởng tại thị trường quốc tế ước đạt khoảng 35% mỗi năm và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Trong nước, Thiên Long tiếp tục xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ học tập và sáng tạo. Tháng 5/2025, công ty thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam để đầu tư vào CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC), nhận chuyển nhượng gần 8,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 75% vốn điều lệ. Đây là thương vụ M&A chi phối đầu tiên được công bố.

Việc thâu tóm PNC được kỳ vọng giúp Thiên Long mở rộng sang lĩnh vực sách, đồ chơi và sản phẩm tiêu dùng mang tính phong cách (lifestyle), qua đó mở rộng kênh phân phối và sản phẩm liên quan đến giáo dục. Ban lãnh đạo cho rằng sự kết hợp này phù hợp với định hướng phát triển “happy learning life” mà công ty đang theo đuổi.

Kế hoạch năm 2025

Năm 2025, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3%. Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành một nửa chỉ tiêu doanh thu và gần hai phần ba mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2025, công ty đã xác định 6 trụ cột chiến lược trong năm nay gồm: kinh doanh nội địa, kinh doanh quốc tế, R&D, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng bền vững, và phát triển nhân sự cùng văn hóa doanh nghiệp.

Những động thái mở rộng cả trong và ngoài nước cho thấy TLG đang chủ động tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh ngành văn phòng phẩm truyền thống dần bão hòa. Việc đầu tư có chọn lọc và tích hợp chuỗi giá trị được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế.