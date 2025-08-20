Hà Nội

Bất động sản

Thị trường địa ốc sôi động trước tháng Ngâu nhờ 'cú hích' hạ tầng mừng Quốc khánh

Mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã đồng loạt tăng mạnh trong tháng 7 do hiệu ứng tích cực của hàng loạt dự án hạ tầng được khởi công, khánh thành nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Thêm vào đó, tâm lý của các chủ đầu tư muốn đẩy mạnh giao dịch trước khi bước vào tháng Ngâu.

Minh Thu/Doanh Nghiệp Việt Nam

Thị trường bất động sản tháng 7/2025 đã ghi nhận sự tăng trưởng đồng loạt về mức độ quan tâm trên cả nước. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản bán tăng 13% và bất động sản cho thuê tăng 15% so với tháng trước.

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (cũ), mức độ quan tâm cùng tăng 11%. Tại TP Hồ Chí Minh (mới) ghi nhận sức bật tốt hơn với mức tăng 13%, cho thấy hiệu ứng tích cực từ việc sáp nhập, mở rộng đô thị. Các thị trường khác, mức độ quan tâm tăng trung bình 15%.

Nguyên nhân của sự tăng trưởng này được cho là do các chủ đầu tư đẩy mạnh kế hoạch bán hàng trước tháng Ngâu, cùng với hiệu ứng tích cực từ hàng loạt dự án hạ tầng được khởi công, khánh thành nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Về giá cả, giá bán bất động sản phổ biến vẫn giữ đà tăng trong 2 năm qua, mạnh nhất là đất nền (tăng 44%) và chung cư (tăng 42%) so với quý I/2024. Ngược lại, giá cho thuê gần như đi ngang, chỉ riêng nhà mặt phố ghi nhận mức tăng 7%.

Ảnh minh hoạ.

Tại hai thị trường lớn, nhu cầu mua để ở và đầu tư dài hạn đang là xu hướng chủ đạo.

Với Hà Nội, nhu cầu tìm mua nhà riêng và chung cư dẫn đầu thị trường, với mức độ quan tâm tăng lần lượt 13% và 12%, cho thấy làn sóng mua ở thực vẫn đang tiếp diễn. Tương tự, tại TP Hồ Chí Minh, chung cư và nhà riêng cũng dẫn đầu với mức tăng quan tâm tương ứng là 13% và 11%.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn nhận định, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt.

"Mức độ quan tâm tại nhiều dự án tăng từ 10–15%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền và tâm lý tích cực. Đặc biệt, phân khúc cao cấp ghi nhận thanh khoản tốt, cho thấy nhu cầu thực và đầu tư dài hạn vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, ông Tuấn nói.

Ngoài ra, các động lực từ hạ tầng như Vành đai 3, đường sắt cao tốc cùng dòng vốn FDI tích cực đang củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

"Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi chọn lọc: những khu vực có hạ tầng kết nối tốt và các dự án có pháp lý minh bạch sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn, tạo nền móng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn", ông Tuấn nhận định.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, bức tranh thị trường bất động sản 7 tháng đầu năm 2025 được hỗ trợ bởi nhiều điểm sáng từ kinh tế vĩ mô. Theo Cục Thống kê, GDP quý II tăng 7,96%, tổng mức bán lẻ tăng 9,3%, và FDI đăng ký tăng 8,4%, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phục hồi.

Đáng chú ý, dòng vốn đang chảy mạnh vào lĩnh vực bất động sản từ cả hai nguồn ngoại và nội. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh bất động sản đã đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng vào bất động sản tại nhiều ngân hàng lên tới 20-30%, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống.

Sự trở lại của dòng tiền cũng được thể hiện qua số liệu doanh nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm, đã có gần 3.000 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới (tăng 7%) và gần 3.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động (tăng ấn tượng 51%).

