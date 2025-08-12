Hà Nội

The Legend Danang khẳng định vị thế “danh sản biểu tượng” bên Cầu Rồng

Ngay sát bên biểu tượng Cầu Rồng - trái tim của thành phố Đà Nẵng, The Legend Danang nổi lên như một dự án “danh sản biểu tượng” hiếm hoi.

PV

Kết tinh giá trị kép: vừa mang tầm vóc văn hóa - du lịch, vừa sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ khi Đà Nẵng đã được định hình là trung tâm tài chính - kinh tế của khu vực trong tương lai.

Danh sản - Giá trị bền vững từ vị trí và pháp lý độc nhất

Trong lĩnh vực bất động sản, “danh sản” được hiểu là tài sản hội tụ ba yếu tố: vị trí hiếm có, giá trị bền vững và danh tiếng gắn liền với cộng đồng tinh hoa. Ở mỗi thành phố, những “danh sản” thường gắn liền với một biểu tượng đô thị mang ý nghĩa văn hóa - lịch sử - du lịch như Hồ Gươm ở Hà Nội, Chợ Bến Thành ở TP.HCM. Ở Đà Nẵng, đó chính là Cầu Rồng - công trình đã trở thành điểm nhận diện quốc tế và niềm tự hào của người dân thành phố.

The Legend Danang sở hữu vị trí ngay đầu Cầu Rồng, tiếp giáp 4 mặt tiền, tầm nhìn kép sông Hàn - biển Mỹ Khê và nằm trong quy hoạch của trung tâm tài chính. Đây là lợi thế hiếm có, khi dự án không chỉ mang giá trị về giao thương và kết nối, mà còn gắn liền với biểu tượng văn hóa - du lịch quan trọng nhất của Đà Nẵng.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Võ Văn Kiệt sẽ là vùng lõi trung tâm tài chính quốc tế với công trình điểm nhấn tháp biểu tượng và các khu phức hợp hiện đại gồm văn phòng, thương mại, căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chuyên gia và doanh nhân trong ngành tài chính. Khu phố tài chính An Đồn (phường An Hải) cũng sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2027-2030. Khi đó, The Legend Danang sẽ ở ngay tâm điểm của dòng chảy thương mại, tài chính và du lịch, hưởng trọn lợi thế về giá trị khai thác và tiềm năng tăng giá.

picture1.png
The Legend Danang nằm trên trục huyết mạch Võ Văn Kiệt, trung tâm Cầu Rồng và khu RFC của thành phố

Đặc biệt, dự án có pháp lý sở hữu lâu dài - yếu tố nổi bật tại thị trường căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng, nơi phần lớn quỹ đất cho căn hộ nghỉ dưỡng chỉ có thời hạn 50 năm. Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ sở hữu, đồng thời đảm bảo giá trị truyền đời - một đặc điểm luôn được giới đầu tư và khách hàng cao cấp đánh giá cao.

Dấu ấn kiến trúc bên biểu tượng văn hóa Đà Nẵng

Nếu Cầu Rồng là biểu tượng của thành phố, thì The Legend Danang được kiến tạo để trở thành “biểu tượng kề biểu tượng”.

picture2.jpg
Phối cảnh mặt trước sảnh dự án The Legend Danang

ROX Signature đã hợp tác với những thương hiệu hàng đầu thế giới như HBA (thiết kế kiến trúc), NDA Group (cảnh quan) và Zoo Studio (thiết kế nội thất) để phát triển dự án theo chuẩn mực quốc tế. Kiến trúc tổng thể lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Hàn và sự chuyển động năng động của đô thị, kết hợp đường cong mềm mại với khối hình hiện đại, tạo nên vẻ sang trọng nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan bản địa.

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, sử dụng vật liệu nhập khẩu phần lớn từ các quốc gia Châu Âu như Ý, Pháp, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển… hay Châu Á như Nhật Bản và Singapore… Không gian sống tối ưu ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn về sông và biển, mang lại trải nghiệm sống như resort giữa trung tâm thành phố.

Hệ tiện ích nội khu được đầu tư toàn diện: hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, business lounge, phòng golf 3D, khu tiệc ngoài trời, phòng chiếu phim, hệ thống concierge cá nhân hóa… Tất cả được vận hành bởi đơn vị quốc tế danh tiếng, bảo đảm dịch vụ đồng nhất và tối ưu hiệu quả khai thác cho chủ sở hữu.

Từ The Legend Danang, cư dân có thể trải nghiệm trọn vẹn những khoảnh khắc đậm dấu ấn Đà Nẵng: bình minh trên biển Mỹ Khê, hoàng hôn đỏ rực trên sông Hàn, hay màn trình diễn phun lửa, phun nước của Cầu Rồng mỗi cuối tuần. Đó là giá trị độc bản mà không một dự án nào khác tại thành phố có thể tái tạo.

picture3.png
Phối cảnh view từ ban công dự án The Legend Danang ra Cầu Rồng

Với sự kết hợp giữa vị trí gắn liền biểu tượng văn hóa, pháp lý sở hữu lâu dài, phẩm cấp sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và sự ghi nhận từ giải thưởng Best Luxury High Rise Iconic Design, The Legend Danang không chỉ là nơi an cư hay đầu tư, mà còn là một di sản truyền đời - nơi chủ nhân nắm giữ một phần tinh thần và danh tiếng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Ngày 16/08/2025, Sales Gallery và căn hộ mẫu The Legend Danang sẽ chính thức ra mắt tại Lô A33 - A34, khu B3 - 01, đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Sự kiện được giới đầu tư kỳ vọng sẽ mở màn cho một biểu tượng mới bên Cầu Rồng.

