Ra tù, Kẻ ấu dâm trong 'Hope' sống ngay gần nhà nạn nhân

Vụ án ấu dâm gây rúng động Hàn Quốc

Vào ngày 13/12/2008, Cho Doo soon (lúc này 56 tuổi) khi đó đang say rượu thì phát hiện thấy bé gái Na-young (8 tuổi, tên thật của nạn nhân đã được thay đổi) đang trên đường đi học về tại Ansan, phía tây nam Seoul. Lúc này hắn ta đã tiếp cận rồi bắt cóc bé, đưa em tới nhà vệ sinh tại một nhà thờ ở thành phố Ansan tỉnh Gyeonggi. Joo Doo Soon sau đó cưỡng hiếp, đánh đập cô bé một cách dã man khiến em chịu chấn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vào thời điểm đó, công tố viên đã đề nghị án tù chung thân đối với Joo Doo Soon, nhưng tòa án quận Suwon chỉ đưa ra bản án 12 năm tù giam và yêu cầu bồi thường khoảng hơn 13 triệu won (tương đương 250 triệu VND). Đồng thời tòa án cũng công khai thông tin cá nhân của hắn ta trong vòng 5 năm và đeo vòng theo dõi 7 năm.