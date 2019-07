“Nữ hoàng đường cong” chia sẻ bí quyết kiếm tiền tấn

Ratchford kiếm 900.000 USD một năm (khoảng 20,9 tỷ đồng) từ tài khoản Instagram và Snapchat, thêm 1.250.000 USD (29 tỷ đồng) từ việc bán lịch.

Ngôi sao mạng xã hội 27 tuổi này cho biết, cô muốn dùng kinh nghiệm của mình để khuyến khích những người khác cũng dùng mạng xã hội để có được những thành công tương tự, Daily Mirror đưa tin.





“Tôi có được thành công là nhờ sự kiên nhẫn, tin vào bản thân 100%, sự sáng tạo, cách tôi đối xử với những người làm việc với mình và không bao giờ sợ thất bại”, Abigail Ratchford nói.

Diễn viên kiêm người mẫu là công dân Mỹ này cho hay, những buổi chụp ảnh đầu tiên của cô chỉ là tình cờ. Tuy nhiên, các tạp chí lớn đã chú ý tới cô và rồi Esquire, Maxim, Playboy và Sports Illustrated đã đưa ra các đề nghị.

Hiện giờ, Ratchford có 9 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram cũng như hàng triệu người hâm mộ khác trên Snapchat. Lượng người hâm mộ đông đảo đã giúp Ratchford ký đươc nhiều hợp đồng với các thương hiệu lớn, họ trả tiền để cô sử dụng sản phẩm của mình.

“Tôi có nhiều hợp đồng lớn với Ignite và Fashion Nova mỗi tháng, tôi cũng có ứng dụng của riêng mình để mọi người trả tiền hàng tháng để xem những nội dung riêng biệt”, Ratchford kể. Cô kiếm được gần 8.000 USD cho mỗi tin quảng cáo.

Thu nhập hàng năm của Ratchford cao hơn 10 lần so với lương tháng chính thức của Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Theresa May. Bà May được trả 188.300 USD/năm để điều hành nước Anh.

“Kết nối đúng người, thân thiện với tất cả những người bạn làm việc cùng, xây dựng mạng lưới quan hệ công việc vững chắc, không nghe lời những kẻ ganh ghét, có tầm nhìn với mục tiêu và ước mơ của mình”, Ratchford đưa ra lời khuyên