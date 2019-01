Nga đã tìm thấy 2 phi công trong vụ va chạm máy bay Su-34

Máy bay S-34 cất cánh tại sân bay Kubinka, gần Moskva (Nga) . Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khu vực phi hành đoàn nhảy dù sau vụ va chạm, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục mặc dù thời tiết xấu do gió mạnh và sóng cấp 4.



Theo thông tin mới nhất, hai chiếc máy bay ném bom tiêm kích Su-34 đã va phải nhau tại vùng Viễn Đông của Nga khi đang thực hiện chuyến bay tập theo kế hoạch trên vùng Biển Nhật Bản cách bờ 35 km. Phi hành đoàn cả hai chiếc máy bay đều kịp thời bật dù an toàn thoát khỏi máy bay. Thông tin ban đầu nguyên nhân gây ra vụ va chạm là do lỗi của phi công không giữ đúng khoảng cách an toàn. Hai chiếc máy bay không mang theo vũ khí.