Mỹ: Giám mục lấy tiền giáo phận uống rượu, sống sống xa hoa và phóng túng

Theo Washington Post, giám mục Michael Bransfield đã viết những tấm séc từ tài khoản cá nhân trong hơn một thập kỷ, và giáo phận West Virginia bù lại số tiền này bằng cách tăng tiền thù lao mà ông Bransfield nhận được. Với việc được coi là tổ chức không lợi nhuận được miễn thuế, giáo phận West Virginia chỉ được dùng tiền của họ với mục đích từ thiện. Những khoản quà biếu bằng tiền mặt, lên tới 15.000 USD, đã được liệt kê chi tiết trong báo cáo mật gửi lên Vatican về các cáo buộc cư xử thiếu chuẩn mực dẫn tới việc giám mục Bransfield phải từ chức vào tháng 9 năm ngoái. Danh tính 11 giáo sĩ đầy quyền lực được lược bỏ khỏi báo cáo cuối cùng dưới yêu cầu của tổng giám mục Baltimore, William Lori, người có trách nhiệm giám sát vụ điều tra. (Giáo phận Wheeling-Charleston là tên chính thức của giáo phận bang West Virginia – nằm dưới sự quản lý của tổng giáo phận Baltimore).

Cựu giám mục giáo phận Wheeling-Charleston (West Virginia), ông Michael Bransfield. Ảnh: AP.

"Lối sống xa hoa và phóng túng" ở bang nghèo nhất nước Mỹ

Bản thân ông Lori cũng có tên trong danh sách những người nhận quà biếu bằng tiền mặt của giám mục Bransfield. Tổng giám mục Lori nhận số tiền tổng cộng 10.500 USD. Washington Post nắm trong tay cả hai bản báo cáo đầy đủ và đã được biên tập, cùng với các thư điện tử và hồ sơ tài chính có liên quan.

Hôm 5/6, đáp lại những câu hỏi của Washington Post, ông Lori cho biết sẽ trả lại số tiền nhận được từ giám mục Bransfield và sẽ dùng số tiền này để làm từ thiện “sau khi biết giám mục Bransfield đã làm gì với hoạt động tài chính của giáo phận”.

Ông Lori cho biết danh tính của các giáo sĩ cấp cao bị loại bỏ khỏi bản báo cáo cuối cùng vì “giữ tên của họ ở lại sẽ ám chỉ một cách không công bằng và/hoặc vô tình rằng việc nhận quà trong ngày lễ kỷ niệm là để đổi lấy một lợi ích nào đó. Không có bằng chứng nào cho thấy có những việc như vậy”.

Vụ điều tra được Vatican tiến hành vào mùa thu năm ngoái sau khi các giáo sĩ ở giáo phận West Virginia bày tỏ quan ngại về các hành vi của giám mục Bransfield. Năm nhà điều tra kết luận rằng các phần quà biếu bằng tiền mặt là một phần của vấn đề rộng hơn liên quan đến việc lạm dụng quyền lực của giám mục Bransfield, trong đó có việc quấy rối tình dục các linh mục trẻ và dùng tiền của giáo phận để phục vụ đam mê cá nhân.

“Giám mục Bransfield giữ lối sống xa hoa và phóng túng hoàn toàn đối lập với những tín đồ mà ông ấy phục vụ, để tư lợi cá nhân”, các nhà điều tra kết luận trong báo cáo.

Trong vòng 13 năm làm giám mục West Virginia, một trong những bang nghèo nhất nước Mỹ, ông Bransfield đã tiêu số tiền lên tới 2,4 triệu USD cho việc đi lại. Hầu hết trong số này là để phục vụ mục đích cá nhân, bao gồm việc thuê máy bay riêng và thuê phòng tại những khách sạn sang trọng.

Bransfield và một số phụ tá chi trung bình 1.000 USD mỗi tháng để mua rượu. Giáo phận West Virginia cũng bỏ khoản tiền 4,6 triệu USD để tu sửa tư dinh của giám mục sau một vụ hỏa hoạn phá hủy một phòng vệ sinh trong căn nhà. Khi ông Bransfield có mặt tại nơi đặt văn phòng làm việc của giáo phận, hoa tươi được gửi đến đây mỗi ngày với đơn giá 100 USD, và trong nhiệm kỳ của mình, riêng tiền hoa tươi phục vụ ông Bransfield đã lên tới 182.000 USD.

Cựu giám mục 75 tuổi đã dựa vào nguồn thu khổng lồ của giáo phận mà rất ít giáo dân biết tới, đó là từ một mảnh đất đầy dầu ở Texas được hiến tặng cho giáo phận cách đây hơn 1 thế kỷ. Báo cáo điều tra cho thấy Bransfield nói về tiền của giáo phận như là tiền của mình và chi tiêu không hề hạn chế.

“Tôi sở hữu cái này”, ông Bransfield được cho là đã nói như vậy rất nhiều lần.

Tặng tiền mặt cho quan chức Vatican

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, ông Bransfield phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng không có điều gì trong báo cáo là sự thật, nhưng từ chối đi vào chi tiết vì các luật sư khuyên ông không bình luận.

“Họ đang cố gắng hủy hoại danh tiếng của tôi. Những người này thật tồi tệ với tôi”, ông Bransfield nói qua điện thoại nhưng không cho biết rõ thêm.

Theo báo cáo, ông Bransfield đã trao đổi với các nhà điều tra hồi tháng 2 và hoàn toàn phủ nhận việc tham gia vào bất cứ hành vi quấy rối tình dục hoặc hoạt động tình dục với bất kỳ linh mục hoặc chủng sinh nào, dù là bằng lời nói hay những hành vi khêu gợi.

Ông Bransfield cho biết các phụ tá của mình là người giám sát quá trình trùng tu căn nhà nơi ông ở khi làm việc, và chứng đau lưng khiến cho ông không thể ngồi ghế hạng phổ thông trên các chuyến bay.

Tổng giám mục Baltimore, ông William Lori, người giám sát cuộc điều tra của Vatican với giám mục Bransfield. Ảnh: AP.

Tổng giám mục Lori nói với các thành viên của giáo phận trong một tuyên bố hôm 5/6 rằng ông đã nhận được sự cho phép để chào bán tư dinh giám mục ở Wheeling, và dùng số tiền này để hỗ trợ các nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Về những phần quà bằng tiền mặt mà ông nhận được từ giám mục Bransfield, Tổng giám mục Lori cho biết: “Trên tinh thần hoàn toàn minh bạch, tôi cảm thấy cần thiết phải nêu rằng tôi cũng có giai đoạn nhận được quà tặng tài chính với số lượng đa dạng từ giám mục Bransfield”. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Washington Post đặt câu hỏi về những phần quà này.

Tổng giám mục Lori cho biết phần quà bằng tiền mặt ông nhận là 7.500 USD, 3.000 USD là chi phí để trả cho việc đi lại khi ông cử hành hai thánh lễ ở giáo phận West Virginia.

565 tấm séc làm quà cho các giáo sĩ

Các văn bản trong tay Washington Post cung cấp một góc nhìn từ bên trong hiếm có về hoạt động tài chính của một giáo phận, trong thời điểm các lãnh đạo nhà thờ - những người đang phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý bê bối lạm dụng tình dục – đã cam kết sẽ cải cách hệ thống phân cấp của nhà thờ, vốn trao quyền quá nhiều cho các giám mục và hồng y mà không bị kiểm soát.

Hồ sơ vụ việc cũng cung cấp cái nhìn rõ nét về các tình huống xung quanh quyết định từ chức của ông Bransfield tháng 9 năm ngoái, khi các nhà chức trách giáo hội mở cuộc điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục của giám mục West Virginia, và rồi ông bị đình chỉ mọi chức vụ vào tháng 3.

Trong thời gian làm giám mục, Bransfield đã viết 565 tấm séc để làm “quà tặng” cho các giáo sĩ khác. Những văn bản trong tay Washington Post không nêu lý do tại sao Bransfield làm việc này, nhưng những người nhận tiền từ giám mục West Virginia là những cái tên có ảnh hưởng nhất của giáo hội Công giáo, nhưng người mà tiếng nói rất có trọng lượng ở Vatican.

Trong số này có Hồng y Donald Wuerl, người mới nghỉ hưu sau khi làm tổng giám mục Washington; Hồng y Timothy Dolan của New York; Hồng y Raymond Burke, người Mỹ hiếm hoi có chân trong tòa án tối cao Vatican (từng là tổng trưởng tối cao pháp viện tòa thánh); Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu đại sứ Vatican tại Mỹ. Hồng y Kevin Farrell, người giữ vị trí hồng y nhiếp chính (giáo chủ thị thần) của giáo hội, nhận hai tấm séc trị giá 29.000 USD từ giám mục Bransfield liên quan đến việc tu sửa một căn hộ ở Rome.

Hồng y Kevin Farrell, người đang giữ chức giáo chủ thị thần tại Vatican. Ảnh: AP.

Bản báo cáo không bình luận về lý do các hồng y và giáo sĩ chấp nhận những phần quà biếu bằng tiền mặt này.

Những phần quà này xuất hiện trong thời điểm có liên tiếp những linh mục trẻ tuổi tố cáo với các quan chức nhà thờ ở West Virginia rằng giám mục Bransfield có hành vi quấy rối tình dục với họ. Những quan ngại tương tự cũng đã được đưa ra về hành vi của Bransfield khi ông này tham gia giảng dạy tại một trường trung học Công giáo ở thủ đô Washington D.C., nơi ông là người đứng đầu Vương cung Thánh đường của Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) từ năm 1990 đến 2005.

Ít nhất 6 trợ lý của ông Bransfield tại giáo phận West Virginia “đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì họ phải trải qua”, đại diện cho các linh mục, ông Anthony Cincinnati nói với các nhà điều tra. Các nạn nhân đã đem việc bị quấy rối tới các lãnh đạo của giáo phận nhưng không được hồi đáp. Họ được chỉ dẫn rằng “hãy làm rõ ranh giới của mình” hoặc được bảo là họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ cùng ông Bransfield tại dinh thự của giám mục hoặc trong các chuyến đi.

“Sự xuất hiện của con là bắt buộc”, một nạn nhân cho biết phụ tá hàng đầu của Bransifeld, cha Kevin Quirk, đã nói vậy.

Trong thông báo của mình, Tổng giám mục Vigano thừa nhận đã nhận những tấm séc của Bransfield, ông cho biết các trợ lý của mình nói rằng việc tặng quà bằng tiền mặt như vậy là phong tục bình thường ở Mỹ. Ông Vigano cho biết đã ủng hộ số tiền này làm từ thiện và không biết gì về việc ông Bransfield được giáo phận bù lại số tiền đó.

Người phát ngôn của ông Wuerl cho biết hồng y “đã nhận số tiền như khoản thù lao cho việc phát biểu tại giáo phận West Virginia và các sự kiện kỷ niệm khác, cũng như những phần quà khiêm tốn cho những lễ kỷ niệm cá nhân”.

Một người phát ngôn của Vatican cho biết Hồng y Farrell đã nhận “những khoản đóng góp tự nguyện” từ Bransfield và những người khác cho việc tu sửa căn hộ của ông ở Vatican và khẳng định Bransfield “không nhận lại bất cứ thứ gì”.

“Hồng y Farrell không biết về các cáo buộc chống lại giám mục Bransfield về lạm dụng và quản lý không đúng các quỹ tài chính của giáo phận”, người phát ngôn Alessandro Gisotti cho biết trong một thông báo.

Người phát ngôn của Hồng y Dolan và Hồng y Burke không phản hồi những câu hỏi của Washington Post.

Các giáo sĩ và quan chức phụ trách tài chính của giáo phận Wheeling, bao gồm cả cha Cincinnati và cha Quirk, không phản hồi yêu cầu bình luận chuyển câu hỏi đến người phát ngôn của giáo phận là Tim Bishop. Ông Bishop trả lời những câu hỏi bằng cách chuyển tiếp thông báo của Tổng giám mục Lori.

Thông báo này cho rằng Bransfield phải chịu toàn bộ trách nhiệm, tuyên bố các quyết định của những cá nhân trong giáo phận “bị ảnh hưởng bởi văn hóa sợ hãi bị trả thù và trừng phạt mà cựu giám mục tạo nên”.

Giáo phận giàu có nhờ cuộc gặp bí ẩn

Sự giàu có bất thường của giáo phận West Virginia có nguồn gốc từ cuộc gặp mặt tình cờ trên một chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương cuối thế kỷ 19. Giám mục Wheeling khi đó kết bạn với một phụ nữ New York sở hữu khối tài sản thừa kế kếch xù. Khi mất vào năm 1904, bà Sara Catherine Aloysia Tracy hiến tặng phần lớn khối bất động sản của mình cho giáo phận, bao gồm cả một mảnh đất rộng lớn ở bang Texas. Trên mảnh đất này 30 năm sau đó, người ta phát hiện ra dầu.

Giáo phận Wheeling-Charleston. Ảnh: Washington Post.

Quyền khai thác khoáng sản tạo ra doanh thu hàng năm gần 15 triệu USD trong những năm gần đây và giúp tạo thành một quỹ có giá trị 230 triệu USD, theo các hồ sơ tài chính. Điều này dẫn đến việc ở West Virginia, giáo phận là bên hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các giáo xứ, không giống với những nơi khác khi giáo xứ là bên hỗ trợ kinh phí cho giáo phận.

Bang West Virginia có khoảng 78.000 người Công giáo, chiếm chỉ 4% dân số bang. Đây là một trong số những bang có tỷ lệ người theo Công giáo thấp nhất nước Mỹ.

Bransfield tới làm việc tại giáo phận West Virginia vào năm 2005. Ông này được biết đến là người ưa thích lối sống xa hoa. Các nhà điều tra cho biết “danh tiếng về một bầu không khí lễ hội gắn liền với cái tên Bransfield khi ông này còn làm việc ở Washington”.

Chỉ 3 tháng sau khi xuất hiện, các hồ sơ cho thấy giám mục Bransfield bắt đầu gặm nhấm số tiền kếch xù mà giáo phận sở hữu, gửi cho các giáo sĩ khác những tấm séc đầu tiên.

Vào năm 2006, ông Bransfield tặng 4.800 USD cho Hồng y Bernard Law, người khi đó đã bị sa thải khỏi Boston do có hành vi che đậy các vụ lạm dụng tình dục trong nhà thờ. Hồng y Edmund Szoka, quan chức cấp cao của Vatican nghỉ hưu năm đó, cũng được nhận tấm séc 500 USD. Cả hai hồng y đều đã qua đời.

Vào năm 2011, ngay sau khi ông Wuerl được tấn phong hồng y tại tổng giáo phận Washington, giám mục Bransfield xuất hiện cùng Hồng y Wuerl trong một buổi lễ ở Rome. Hai tuần sau đó, Bransfield viết một tấm séc 10.000 USD gửi cho ông Wuerl.

Một năm sau, Bransfield gửi séc 5.000 USD cho William Lori, người vừa được tấn phong làm tổng giám mục Baltimore.

Pietro Sambi, cựu đại sứ Vatican tại Mỹ, đã nhận số séc trị giá 28.000 USD trước khi ông này qua đời vào năm 2011. Tổng giám mục Vigano, người kế nhiệm ông Sambi, cũng nhận số séc trị giá 6.000 USD.

Bransfield cũng gửi số tiền hơn 10.000 USD cho hai linh mục có quan hệ họ hàng với ông.

Trong khoảng thời gian này, các giáo sĩ khác đã bầu Michael Bransfield làm chủ tịch Quỹ Giáo hoàng, tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ thay mặt giáo hoàng phân phối hàng triệu USD cho các dự án từ thiện. Quỹ này được điều hành bởi các hồng y người Mỹ, và trong ban điều hành có cả Hồng y Wuerl và Hồng y Theodore McCarrick (người sau này bị buộc hoàn tục do cáo buộc lạm dụng), hai người này đều được nhận những tấm séc của Bransfield.

Hồng y Donald Wuerl và Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters.

Bransfield cũng thường xuyên có mặt tại Vatican. Hồi năm 2010, giám mục West Virginia là người tặng chiếc bánh sinh nhật cho Giáo hoàng Benedict nhân dịp sinh nhật 83 tuổi của ông.

Hồ sơ cho thấy các quan chức phụ trách tài chính của giáo phận đã sử dụng một phương thức đặc biệt để bù tiền cho ông Bransfield. Tiền thù lao của ông này được tăng lên một khoản để bù lại số tiền ông chi tặng quà, thêm vào đó là một khoản nữa đề bù lại số tiền thuế phải đóng cho khoản gia tăng này. Các tài liệu không xác định ai là người đề xuất cách này, nhưng các email nội bộ cho thấy đây là hoạt động diễn ra thường xuyên và được chấp nhận.

Một email hồi năm 2016 của linh mục Quirk cho thấy giám mục Bransfield đã gửi tấm séc 500 USD cho đại sứ Vatican tại Mỹ, ông Christophe Pierre.

Trong vòng 6 năm trước khi rời khỏi vị trí giám mục West Virginia, phương pháp này đã được sử dụng để bù lại số tiền lên tới 324.129 USD cho Bransfield cho các khoản để mua quần áo, trang sức và “dịch vụ cá nhân”. Trong số các khoản tiền được chi trả có 87 hóa đơn với tổng giá trị 61.000 USD của cửa hàng trang sức Ann Hand ở thủ đô Washington. Báo cáo không nêu rõ giáo phận trả tiền thẳng cho số trang sức này hay bù tiền lại cho ông Bransfield.

Quấy rối linh mục trẻ

Trong khi Bransfield có cuộc sống xa hoa, các chủng sinh và linh mục trẻ tuổi từng làm trợ lý cho giám mục đã phải phàn nàn với các quan chức nhà thờ về các hành vi quấy rối tình dục của giám mục này.

Báo cáo trích lời của 9 nạn nhân đến từ giáo phận Wheeling-Charleston, những người cáo buộc ông Bransfield có hành vi sờ mó, hôn và tự khoe thân với họ hoặc bình luận về thân thể họ. Các lãnh đạo giáo phận đã chứng kiến hành vi mang tính chất “săn mồi” của ông Bransfield với những chàng trai giúp lễ và lo lắng tới mức ông Quirk nói với các nhà điều tra rằng ông cố gắng không để trường hợp những người giúp lễ ở một mình trong cùng không gian với giám mục Bransfield, cho rằng đó “là điều tốt nhất mà ông có thể làm trong hoàn cảnh như vậy”.

Bản báo cáo điều tra không nêu tên các nạn nhân, và thời gian cũng như địa điểm diễn ra các hành vi không đúng mực là tương đối mơ hồ.

Các nạn nhân nói với điều tra viên về “những cái ôm có vấn đề” từ ông Bransfield. Trong vài trường hợp, họ cho biết giám mục dường như đang say xỉn.

Giám mục Bransfield bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục với nhiều linh mục trẻ. Ảnh: AP.

Một nạn nhân cho biết từng bị Bransfield vỗ mông tại Castel Gandolfo, khu nghỉ dưỡng mùa hè dành cho giáo hoàng ở Italy. Trong một dịp khác, người này được Bransfield gọi lên phòng và hôn vào cổ.

Một nạn nhân khác kể lại Bransfield đã cho mình uống rượu khi chưa đủ tuổi, giám mục khi đó tự khoe thân và dùng tay sờ vào chỗ kín của nạn nhân.

Nạn nhân cuối cùng nhớ lại mình bị giám mục cho ngồi trên đùi và cưỡng hôn. Bransfield yêu cầu cởi quần nhưng nạn nhân từ chối. Người này bị ảnh hưởng tâm lý và trở nên trầm cảm nặng, bản báo cáo cho biết.

Bransfield đã gửi tới ít nhất hai nạn nhân của mình những tấm séc, có mệnh giá từ 50-300 USD, theo hồ sơ tài chính. Những phần quà này được gửi đi trong và sau thời gian diễn ra các hành vi lạm dụng.

Thời gian làm việc ở giáo phận, giám mục Bransfield lạm dụng rượu, oxycodone (thuốc giảm đau nhóm opiod) và các loại thuốc kê đơn khác, điều này “nhiều khả năng góp phần tạo nên các hành vi quấy rối và lạm dụng”, theo bản báo cáo.

Trong cuộc thẩm vấn với các nhà điều tra hồi tháng 2, ông Bransfield phủ nhận có các hành vi tình dục với chủng sinh hoặc linh mục trẻ. Giám mục cho biết mình chỉ ôm hôn những cá nhân này và không hề có tình ý với bất cứ ai khi tiếp xúc với họ, trong thời gian làm giám mục và ở cả những vị trí trước đó.

Thiếu cơ chế giám sát

Mặc dù ngày càng có nhiều người trong giáo phận quan ngại về các hành vi và hoạt động chi tiêu của Bransfield, các hoạt động kiểm tra nội bộ (vốn rất ít) hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn điều này.

Giáo phận có một hội đồng tài chính bao gồm các quan chức và giáo dân có nhiệm vụ giám sát chi tiêu, bao gồm cả việc bù tiền cho giám mục Bransfield, nhưng các nhà điều tra cho rằng ủy ban này “vô cùng thụ động”.

Các nhà điều tra nhận định: “Có sự thiếu vắng gần như hoàn toàn của bất kỳ đánh giá có ý nghĩa nào về các quyết định tài chính”.

Khi được thông báo về những phát hiện của cuộc điều tra, ông Dwight Keating, thành viên lâu năm của hội đồng tài chính, cho biết: “Wow. Tôi không biết bất cứ điều gì trong này”.

Ông Keating cho biết hội đồng chưa từng thảo luận hoặc chấp nhận việc bù lại số quà bằng tiền mặt mà giám mục Bransfield đã chi ra. “Tại sao chúng tôi lại tặng tiền cho những người bên ngoài giáo phận chứ? Chúng tôi đã có đủ người nghèo ở bang này rồi”, ông Keating cho biết.

Các hồ sơ cho thấy giám mục Bransfield đã có lối sống xa hoa và chi tiêu vô độ, bên cạnh việc gửi quà bằng tiền mặt cho các quan chức Vatican. Ảnh: Reuters.

Đến năm 2013, giám đốc tài chính mới của giáo phận, Michael Deemer, nhận thấy mức độ chi tiêu “khủng khiếp” của giám mục Bransfield và kết luật điều này có thể vi phạm các quy định của sở thuế IRS.

Thay vì đối chất với với Bransfield về vấn đề, ông Deemer sắp xếp để những chi tiêu cá nhân của giám mục được giáo phận bù lại, sử dụng cách thức nói trên, vốn đã được dùng từ lâu để bù vào cách khoản quà biếu bằng tiền mặt của Bransfield.

Washington Post đã liên hệ với các chuyên gia thuế và họ cho rằng quyết định đền bù cho Bransfield bằng cách tăng thu nhập có thể khiến sở thuế IRS đặt câu hỏi về việc liệu có nỗ lực nào để che dấu nguồn gốc thực sự của số tiền hay không.

Các nhà kiểm toán bên ngoài cũng tránh đề cập đến thói quen chi tiêu của giám mục. Một đối tác của công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán cho giáo phận (được thuê bởi Bransfield) nói với các nhà điều tra rằng ông “sợ phải đặt câu hỏi về các quyết định của giám mục Bransfield vì vị trí của người này và thái độ tổng thể của vị giám mục”.

Theo báo cáo, ông Quirk và phụ tá cấp cao nhất của giám mục Bransfield là cha Frederick Annie, đã thảo luận về vấn đề liên quan tới hành vi của Bransfield với những người đàn ông trẻ tuổi, nhưng không làm gì để ngăn chặn việc này.

“Hãy nói với Nuncio”, ông Annie nói với ông Quirk về vấn đề này. Nuncio hay sứ thần tòa thánh là từ dùng để chỉ đại sứ của Vatican với một quốc gia có quan hệ ngoại giao với tòa thánh.

Trong thời gian làm giám mục West Virginia, ông Bransfield đã gửi phần quà bằng tiền mặt tổng cộng 28.000 USD với ba người từng đảm nhiệm vị trí này. Ông Annie nói với các nhà điều tra rằng việc gửi các cáo buộc với Bransfield tới nuncio có thể là bước đi gây “chấm dứt sự nghiệp”.

Nhà thờ cần cải cách

Vào mùa xuân năm 2018, hai linh mục trẻ từng làm trợ lý cho giám mục Bransfield, cùng với một linh mục thứ 3 từng được đề nghị công việc này, gửi một lá thư chung tới cha Quirk. Họ cáo buộc ông Bransfield đã “có các hành vi tình dục không mong muốn, động chạm dâm ô và quấy rối tình dục”.

Linh mục Quirk đem những cáo buộc này tới Tổng giám mục Lori, cùng với những tài liệu liên quan đến các phần quà bằng tiền mặt của Bransfield. Vatican quyết định mở cuộc điều tra về vụ việc.

Vào ngày 13/9 năm ngoái, đại sứ Vatican tại Mỹ, ông Christophe Pierre, tuyên bố giám mục Bransfield đã từ chức. Cùng ngày, Tổng giáo phận Baltimore đưa thông báo cho biết Giáo hoàng Francis đã chỉ đạo Tổng giám mục Lori điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với ông Bransfield.

Đang có nhiều lời kêu gọi Giáo hoàng Francis về cải cách trong hệ thống phân cấp nhà thờ, vốn được coi là cho các hồng y và giám mục quá nhiều quyền lực mà không có các cơ chế kiểm soát thích hợp. Ảnh: AFP.

Trong vòng vài ngày, Tổng giám mục Lori thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp, bao gồm các công tố viên dày dặn kinh nghiệm và các thành viên của giáo phận. Ông Lori cũng cho phép họ tiếp cận mọi tài liệu cần thiết.

Đội điều tra đã thực hiện hàng chục cuộc phỏng vấn và xem xét lại hàng năm lịch sử chi tiêu thẻ tín dụng của ông Brasfield cũng như các hồ sơ ngân hàng cá nhân được lưu giữ trong máy tính cá nhân của ông này.

Hôm 13/2, nhóm điều tra công bố bản báo cáo dài 60 trang, đề nghị loại bỏ hoàn toàn mọi quyền lực của Bransfield ở vị trí giám mục, sa thải ông này khỏi mục vụ và buộc trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ giáo phận.

Nhóm điều tra cho rằng 3 phụ tá thân cận nhất của giám mục Bransfield là Annie, Quirk và Cincinnati nên bị sa thải do những người này đã không làm gì để ngăn chặn các hành vi sai phạm của Bransfield.

Các nhà điều tra đã đưa ra những đề xuất cải cách trong đó cho phép các linh mục, nhân viên nhà thờ và giáo dân có thể báo cáo việc lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng tài chính mà không sợ bị trừng phạt. Nhóm cũng đề xuất sa thải bộ phận bên ngoài phụ trách kiểm toán cho giáo phận.

Giám mục Bransfield đã bị loại bỏ khỏi mục vụ vào tháng 3. Chỉ người kế nhiệm ông mới có quyền sa thải 3 phụ tá thân cận của cựu giám mục. Tổng giám mục Lori cũng khẳng định chỉ có Vatican mới có quyền buộc ông Bransfield đền bù số tiền trên.

“Tôi sẽ tập trung hàn gắn tinh thần cho những người dân ở giáo phận và ngăn chặn những việc như thế này tái diễn trong tương lai”, ông Lori cho biết.