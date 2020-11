[Live] Bầu cử Tổng thống Mỹ: Phiếu đại cử tri Biden 264 - Trump 214

TỶ LỆ PHIẾU ĐẠI CỬ TRI TRUMP - BIDEN Ở CÁC BANG NƯỚC MỸ - Ông Donald Trump thắng: Alabama (9 phiếu), Kentucky (8 phiếu), Tennessee (11 phiếu), Oklahoma (7 phiếu), Arkansas (6 phiếu), Mississippi (6 phiếu), Tây Virginia (5 phiếu), Indiana (11 phiếu), Missouri (10 phiếu), Nam Carolina (9 phiếu), Lousiana (8 phiếu), Nam Dakota (3 phiếu), Bắc Dakota (3 phiếu), Wyoming (3 phiếu), Nebraska (3 phiếu), Kansas (6 phiếu), Utah (6 phiếu), Idaho (4 phiếu), Florida (29 phiếu), Ohio (18 phiếu), Texas (38 phiếu), Iowa (6 phiếu) - Ông Joe Biden thắng: Illinois (20 phiếu), New Jersey (14 phiếu), Virginia (13 phiếu), Massachusetts (11 phiếu), Connecticut (7 phiếu), Rhode Island (4 phiếu), Washington DC (12 phiếu), Delaware (3 phiếu), Vermont (3 phiếu), New Mexico (5 phiếu), New York (29 phiếu), Colorado (9 phiếu), California (55 phiếu), khu vực quốc hội số hai Nebraska (1 phiếu), Maine (3 phiếu), Hawaii (4 phiếu) - Các bang chiến trường quan trọng: Texas (38 phiếu), Ohio (18 phiếu), Georgia (16 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu) và Arizona (11 phiếu) 5h: Nếu thắng ở Michigan, ông Biden chỉ còn cách con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi ông cũng đang dẫn trước. 99% phiếu đã được kiểm. AP vẫn chưa đưa ra dự báo người thắng. 4h30: CNN cùng một số kênh tin tức như Fox News, NBC News và ABC News đều dự đoán ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan, mang về 16 phiếu đại cử tri. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước. Theo Fox News, với 99% phiếu bầu đã được kiểm, Biden đang giành được 2.684.200 phiếu, còn Trump 2.617.062 phiếu. Bước sang ngày 5/11 giờ Việt Nam 23h: Tổng thống Trump viết trên Facebook sáng 4/11 (gờ Mỹ), sau khi bị đối thủ Biden vượt mặt ở Wisconsin và Michigan như sau: "Tối qua tôi đang dẫn trước, thường là rất vững chắc, ở nhiều bang chủ chốt. Rồi đột nhiên lợi thế liên tiếp biến mất khi các loạt phiếu bầu qua thư được kiểm. Rất bất thường! Những người thăm dò ý kiến đã dự đoán hoàn toàn sai. Tại sao mỗi lần kiểm phiếu bầu qua thư lại gây mức độ thiệt hại nặng như vậy?". Ngay sau đó dòng tweet này của ông Trump đã bị Twitter ẩn đi. Dòng tweet gây tranh cãi, bị Twitter ẩn đi của ông Trump. 22h05: Theo CNN, một cố vấn của ông Joe Biden nói ứng viên đảng Dân chủ tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.

Ông Biden được cho là lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang Michigan, và tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. Ông cũng đang theo dõi kỹ hạt Fulton ở bang Georgia. Hạt Fulton là nơi có thành phố Atlanta, có 80% phiếu đã được kiểm. Các thành phố là nơi có thể mang lại thêm nhiều phiếu bầu cho ông Biden. Phía ông Biden tự tin có thể chiến thắng trong ngày 4/11 (giờ Mỹ). 21h16: Theo đài NPR, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) lên 94%, ông Biden vươn lên dẫn đầu với tỷ lệ rất sát nút: ông Biden dẫn 49,3% - 49,1%. Trước đó, khi kết thúc đêm bầu cử 3/11, ông Trump là người dẫn trên ở bang chiến trường này. Cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 giữa ông Trump và Biden vẫn đang rất kịch tính và khó đoán. 20h40: Đến thời điểm hiện tại, còn 7 bang đang kiểm phiếu, trong đó có 5 bang chiến trường quan trọng gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina và Georgia. 4 bang có số phiếu chưa kiểm dưới 10% gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina và Michigan. Tại Wisconsin, 97% số phiếu đã được kiểm với phần thắng đang nghiêng về ứng viên Biden. 19h45: Giới chức bang Nevada, nơi có 6 phiếu đại cử tri, thông báo tạm ngừng kiểm phiếu cho đến 9h ngày 4/11 (tức 0h ngày 5/11 theo giờ Việt Nam). Tại bang này, ông Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Trump với khoảng cách 0,6 điểm phần trăm. 17h: Theo khảo sát mới nhất từ Wall Street Journal, với 95% số phiếu dự kiến đã được kiểm tại bang Wisconsin, ông Biden hiện vượt lên dẫn trước Tổng thống Trump 0,8 điểm (49,9% so với 49,1%). Trước đó, Chủ tịch Đảng Dân chủ tại bang chiến trường Wisconsin, Ben Wikler, tin ông Biden sẽ thắng tại bang này. Con cháu của ông Trump đã đến Nhà Trắng để dự bữa tiệc đêm bầu cử. 16h20: Các cử tri bang Nevada với 6 phiếu đại cử tri đang ủng họ ông Biden nhiều hơn Tổng thống Trump. Với 67% số phiếu được cho là đã kiểm xong, ông Biden đang có 50% phiếu ủng hộ, còn ông Trump chỉ có 47,9%. Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn thể hiện tốt ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, cử tri ở các vùng đô thị đông dân nhất bang là Reno, Carson City và Las Vegas ủng họ ông Biden nhiều hơn. 15h50: Theo CNN, Pennsylvania, bang chiến trường với 20 phiếu đại cử tri, vẫn còn 1,5 triệu phiếu chưa kiểm xong. Giới chức Pennsylvania cho biết, Philadelphia sẽ không cung cấp dữ liệu kiểm đếm phiếu bầu qua thư cho đến 9h sáng 4/11 (tức 21h giờ Việt Nam). 15h35: Phe Dân chủ chỉ trích ông Trump đơn phương nhận thắng Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trích: "Tuyên bố chiến thắng thiếu cơ sở của ông Donald Trump là phi pháp, nguy hiểm. Hãy kiểm đủ phiếu. Tôn trọng kết quả". Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trích ông Trump trên mạng xã hội. 15h15: AP đưa tin, ứng viên Joe Biden đã giành được 3 phiếu đại cử tri tại Maine sau các kết quả kiểm phiếu tại quận bầu cử thứ nhất của bang này. Trong khi đó, Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế ở quận bầu cử số 2 của Maine. 15h: AP tuyên bố ông Biden giành chiến thắng tại Arizona. Trước đó, Fox News đã dự đoán ứng viên Đảng Dân chủ chiến thắng tại bang này. 14h50: Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng ta đã chiến thắng cuộc bầu cử này", dù kết quả bỏ phiếu tại các bang chiến trường vẫn chưa được công bố. Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng rạng sáng 4/11. Ảnh: Pool. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng ta đã chiến thắng cuộc bầu cử này", dù kết quả bỏ phiếu tại các bang chiến trường vẫn chưa được công bố. 14h30: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào rạng sáng 4/11 (giờ Mỹ). "Chúng tôi đang chuẩn bị cho một buổi lễ ăn mừng lớn. Những kết quả đêm nay thật phi thường. Chúng tôi đang thắng ở mọi bang", Tổng thống Trump nói và liệt kê chiến thắng tại hàng loạt các bang như Florida, Ohio, Texas... "Quan trọng nhất là chúng ta đang thắng Pennsylvania với số phiếu khổng lồ", ông Trump tuyên bố, đồng thời khẳng định sẽ thắng cả Wisconsin và Michigan. 14h15: Theo thống kê của Fox News, ứng viên Biden hiện dẫn trước Tổng thống Trump về số phiếu phổ thông. Cụ thể, ông Biden đang giành được hơn 65,5 triệu phiếu phổ thông (49,8%), cao hơn gần 2 triệu phiếu so với 63,8 triệu phiếu của đương kim Tổng thống Trump (48,5%). Dự kiến, Bắc Carolina, Georgia và Nevada là những bang tiếp theo sẽ công bố kết quả. 13h20: Ứng viên Biden giành thêm 1 phiếu đại cử tri ở khu vực quốc hội số hai Nebraska. 13h05: Ông Biden tuyên bố "đang trên đường chiến thắng" Trong bài phát biểu trước các cử tri ở bang Delaware, ông Biden khẳng định: "Sự kiên nhẫn của các bạn rất đáng khen ngợi. Chúng tôi cảm thấy rất tốt về vị trí của mình hiện tại. Tôi ở đây tối nay để nói với các bạn rằng chúng ta đang trên đường chiến thắng cuộc bầu cử này". tại đây. Xem chi tiết bài phát biểu sớm của ông Joe Biden Cư dân Washington vui mừng khi biết kết quả bầu cử. Ảnh: AP 12h40: Ông Joe Biden có bài phát biểu sớm ngay trong đêm bầu cử. "Chúng ta biết bầu cử sẽ kéo dài. Chúng ta cảm thấy tự tin về tình hình hiện nay. Đêm nay, chúng ta đang đi đúng hướng đến chiến thắng. Vì còn bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện, sẽ tốn một ít thời gian nữa". 12h35: Theo AP, Tổng thống Trump dự kiến có thêm 3 phiếu đại cử tri ở bang Montana. 12h20: Tại bang Minnesota, AP tuyên bố ứng viên Joe Biden giành chiến thắng và có thêm 10 phiếu đại cử tri. Fox News cho hay, Tổng thống Trump giành chiến thắng ở bang Iowa với 6 phiếu đại cử tri. Cử tri theo dõi kết quả kiểm phiếu sơ bộ gần Nhà Trắng. Ảnh: Reuters 12h10: Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại Hawaii và có thêm 4 phiếu đại cử tri. 12h: Fox News dự đoán Tổng thống Trump sẽ thắng ở bang Texas và có thêm 38 phiếu đại cử tri của bang này. 11h55: Fox News đưa tin, Tổng thống Trump được dự đoán thắng tại bang Ohio với 18 phiếu đại cử tri. Ở diễn biến liên quan, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump phản đối việc Fox News cho rằng ông Biden sẽ thắng ở Arizona - bang vốn luôn bầu cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa. "Chúng tôi tin rằng trên 2/3 số người đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử sẽ bầu cho Tổng thống Trump. Không thể tin rằng Fox News lại có thể công bố kết quả ở đây nhanh đến vậy trong khi chờ quá lâu đối với Florida", Jason Miller, phát ngôn viên chiến dịch của ông Trump, viết trên Twitter. Ô tô đổ về bãi đậu xe tại Chase Center ở Wilmington, Delaware, nơi chuẩn bị diễn ra sự kiện trong đêm bầu cử của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters 11h30: Giới chức bầu cử ở ba bang chiến trường quan trọng là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania cho biết sẽ không công bố người chiến thắng ở các bang của họ trong đêm 3/11 (giờ Mỹ). Do vậy, kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm nay nhiều khả năng sẽ không được định đoạt sớm. Trong khi đó, Fox News dự đoán ông Joe Biden sẽ thắng tại Arizona (11 phiếu). New York Times dự đoán ông Biden thắng ở New Mexico (5 phiếu). 11h15: Tổng thống Trump tiếp tục thắng tại bang Utah, có thêm 6 phiếu đại cử tri. 11h12: Hãng tin Fox News tuyên bố Tổng thống Trump sẽ thắng tại Florida với 29 phiếu đại cử tri. Ngay trước đó, AP cho biết, ứng viên Joe Biden giành chiến thắng tại các bang California, Oregon và Washington, trong khi Tổng thống Trump thắng tại bang Idaho. Đáng chú ý, bang California có tới 55 phiếu đại cử tri. 11h10: AP chính thức thông báo ông Biden đã thắng ở New Hampshire. Quá trình kiểm phiếu ở bang Michigan. Ảnh: Reuters 10h50: Các điểm bỏ phiếu cuối cùng của nước Mỹ tại bờ Tây theo kế hoạch sẽ đóng cửa vào 23h ngày 3/11 (giờ địa phương). Những bang này bao gồm California, Washington, Idaho và Oregon. Trong đó, California (55 phiếu đại cử tri), cùng Oregon (7 phiếu) và Washington (12 phiếu) đều được kỳ vọng sẽ chọn ông Joe Biden. Bang Idaho với 4 phiếu đại cử tri nhiều khả năng sẽ tiếp tục chọn ông Trump như năm 2016. 10h40: AP đưa ti n Tổng thống Trump thắng tại Missouri, mang về thêm 10 phiếu đại cử tri. Được biết, hồi năm 2016, ông Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton tại bang này với cách biệt 18 điểm phần trăm. Trong khi đó, theo NBC, Tổng thống Trump dự kiến thắng ở bang Utah và giành thêm 6 phiếu đại cử tri, còn ông Biden dự kiến thắng ở New Hampshire với 4 phiếu đại cử tri. Người ủng hộ Biden tham gia một bữa tiệc theo dõi kết quả bầu cử ở Miami. Ảnh: Reuters. 10h35: Với khoảng 91% phiếu đã được kiểm tại bang Florida, Tổng thống Trump hiện dẫn trước đối thủ Joe Biden khoảng 3 điểm, tương ứng 51%-48%, trái ngược với dự đoán trước đó. Ngoài ra, theo khảo sát của Edison Research, ông Trump đang dẫn điểm trước ông Biden ở bang chiến trường Ohio, khi 69% số phiếu đã được kiểm. 10h21: Theo thống kê của hãng tin AP, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước về số phiếu phổ thông với tổng cộng 26,1 triệu phiếu trong khi ông Biden có 25,4 triệu phiếu. Tuy nhiên, con số này không quyết định ai thắng ai thua trong cuộc đua được định đoạt bằng phiếu đại cử tri. Người thắng cuộc là người dành được ít nhất 270 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. 10h10: Theo AP, Tổng thống Trump sẽ thắng ở bang Kansas và giành thêm 6 phiếu đại cử tri. Vào lúc 22h tối 3/11 (giờ Mỹ), thêm 4 bang đã đóng cửa điểm bỏ phiếu là Iowa, Montana, Nevada và Utah. Iowa (6 phiếu đại cử tri) được xem là bang chiến trường năm nay. Cử tri hai phe Trump và Biden đối mặt nhau tại Texas đêm 3/11. Ảnh: Reuters.

10h: Tính đến thời điểm hiện tại, ứng viên Joe Biden tạm dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump với 121 - 101 phiếu đại cử tri.

Trong đó, Tổng thống Trump thắng tại các bang Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, South Carolina, Lousiana, South Dakota, North Dakota, Wyoming và Nebraska.

Ứng viên Joe Biden thắng tại Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Vermont, New Mexico, New York, Colorado và Washington D.C.

9h40: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden được dự báo thắng bang chiến trường Colorado với 9 phiếu đại cử tri và thủ đô Washington (3 phiếu).

Công tác kiểm phiếu tại tòa nhà Ủy ban bầu cử ở TP.Denver, bang Colorado ngày 3/11 (giờ địa phương).

9h10: Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố giành chiến thắng tại bang chiến trường Florida, nơi có 29 phiếu đại cử tri, dù truyền thông Mỹ chưa công bố kết quả.

Ngoài ra, thep AP, ông Trump thắng tại Wyoming và North Dakota để có tổng cộng thêm 6 phiếu đại cử tri.

Chiến thắng cũng thuộc về đương kim Tổng thống Trump tại South Dakota (3 phiếu), Louisiana (8 phiếu) và Nebraska (5 phiếu).

Trong khi đó, ứng viên Biden giành 29 phiếu đại cử tri của New York và chiến thắng ở New Mexico với 5 phiếu đại cử tri.



8h40: AP đưa tin, Tổng thống Trump đã thắng tại bang Arkansas để có thêm 6 phiếu đại cử tri. Ngoài ra, ông Trump dự kiến thắng tại bang Mississippi với 6 phiếu đại cử tri.



Theo AP, một thẩm phán ở Nevada đã ra lệnh cho 30 địa điểm bỏ phiếu ở khu vực Las Vegas mở cửa thêm một giờ sau khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa ở Nevada dẫn các báo cáo cho rằng một số địa điểm bỏ phiếu không mở cửa đúng giờ.

8h18: Ứng viên Biden được dự đoán thắng 3 trong 4 phiếu đại cử tri ở Maine.

Đến 20h ngày 3/11 (giờ Mỹ), thùng phiếu của một loạt bang đã đóng lại, trong đó có Pennsylvania - bang chiến trường được cho là có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Ngoài ra, các điểm bỏ phiếu ở Florida cũng đã đóng cửa. Kết quả tại bang có tới 29 phiếu đại cử tri này đang rất được chờ đợi.

8h05: AP liên tục cập nhật, Tổng thống Donald Trump đã thắng tại bang Alabama, Mississippi, Oklahoma và Tennessee. Trong khi ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng ở Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey và Rhode Island.

Tuy nhiên, kết quả này không quá bất ngờ vì có thể được dự báo từ trước.

8h: AP dự đoán đương kim Tổng thống Trump giành chiến thắng ở Nam Carolina, bang có 9 phiếu đại cử tri.

Tờ New York Times nhận định, Tổng thống Trump có tới 95% cơ hội chiến thắng ở Florida, một bang chiến trường với 29 phiếu đại cử tri.

Người dân theo dõi kết quả bầu cử tại Washington ngày 3/11.

7h47: AP đưa tin, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại bang Virginia với 13 phiếu đại cử tri.

7h45: Đóng thùng phiếu tại North Carolina và Ohio

19h30 ngày 3/11 (giờ Mỹ), thùng phiếu tại hai bang chiến trường North Carolina và Ohio đã đóng lại. Tổng thống Trump thắng ở cả hai bang này vào năm 2016, nhưng chiến dịch tranh cử của ông Biden rất lạc quan về việc có thể giành lại North Carolina trong năm nay.

Theo CNN, Ohio cũng là một bang cần phải thắng của Tổng thống Trump. Trong lịch sử, chưa có ứng viên Đảng Cộng hòa nào đắc cử Tổng thống Mỹ mà không giành được bang này.

Xử lý phiếu qua thư ở bang Texas ngày 2/11. Ảnh: Reuters 7h40: Hãng AP tiếp tục dự đoán Tổng thống Trump sẽ chiến thắng tại bang West Virginia với 5 phiếu đại cử tri.

Được biết, lần gần đây nhất mà ứng viên Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua ghế Tổng thống tại bang West Virginia là vào năm 1996.

Ông Trump trong cuộc vận động ở Michigan ngày 2/11. Ảnh: Reuters

7h30: Theo CNN, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang ở nhà riêng tại Wilmington, cùng gia đình, để theo dõi kết quả bỏ phiếu.

Nếu đắc cử, ông Biden sẽ trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất tính đến ngày nhậm chức.

Trong khi đó, Tổng thống Trump sẽ theo dõi kết quả ở cánh Đông của Nhà Trắng.

"Tổng thống sẽ theo dõi kết quả bầu cử với các cố vấn cấp cao và với các thành viên gia đình từ Cánh Đông của Nhà Trắng", Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah nói trên Fox Business.

Tổng thống Trump thăm trung tâm chiến dịch tranh cử của ông tại Arlington, bang Virginia.

7h15: Thăm dò của CNN, cho thấy, Tổng thống Trump thắng ở Indiana, bang có 11 phiếu đại cử tri.

Theo AP, Tổng thống Donald Trump cũng là người chiến thắng 8 phiếu đại cử tri của bang Kentucky. Trong khi đó, AP dự đoán ông Biden sẽ thắng tại bang Vermont và Virginia.

Trong khi đó, Florida là bang mà Tổng thống Trump cần phải thắng trong cuộc bầu cử năm nay nếu muốn tiếp tục điều hành Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Hồi năm 2016, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng tại bang này. Năm nay, theo các cuộc thăm dò, cuộc đua giữa ông Trump và Biden tại bang này cũng rất sít sao.

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khó đoán nhất lịch sử Mỹ

6h40: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tin rằng ông Joe Biden sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ và đảng Dân chủ sẽ giành đa số tại Hạ viện.

"Hiện tại, vào lúc này, tôi tự tin", bà Pelosi đáp khi được hỏi liệu bà có tự tin Đảng Dân chủ sẽ giành được quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Cộng hòa hay không.

Bà Pelosi cũng thừa nhận rằng quá trình kiểm phiếu bầu tổng thống có thể kéo dài qua Ngày bầu cử 3/11.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

6h: Jack Rollow, người phát ngôn của giám đốc cơ quan bầu cử bang Michigan Jocelyn Benson, cho biết bang này sẽ không có kết quả trong đêm nay, và việc kiểm phiếu có thể mất đến 80 giờ.

5h30: Tạp chí The Economist vừa công bố dự đoán cuối cùng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo đó, khả năng ông Joe Biden thắng phiếu đại cử tri lên tới 97%, còn ông Trump chỉ có 3%.

Khả năng ông Biden giành đa số phiếu phổ thông là hơn 99%, còn ông Trump chỉ có ít hơn 1%.

Ước tính số phiếu đại cử tri mà ông Biden nhận được là 356 phiếu, còn ông Trump là 182 phiếu.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump bỏ phiếu trực tiếp tại Palm Beach, bang Florida. Ảnh: Reuters

5h: Nhiều điểm bỏ phiếu hiện đã đóng cửa ở bang Indiana và Kentucky dù các địa điểm ở phía tây những bang này sẽ tiếp tục mở thêm một tiếng nữa.

Bắc Carolina kéo dài thời gian bỏ phiếu

Tổng cộng 4 phòng phiếu tại 3 hạt khác nhau của Bắc Carolina sẽ tiếp tục mở cửa sau giờ đóng cửa chính thức là 19 giờ 30 tối 3/11 (7 giờ 30 sáng 4/11), theo Đài CBS News dẫn thông báo từ Ủy ban Bầu cử. Quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu đồng nghĩa với việc kết quả bầu cử tại bang chiến địa này sẽ hoãn thêm 45 phút.

Ủy ban Bầu cử đã đưa ra quyết định trên sau khi xuất hiện nhiều vấn đề trong quá trình bỏ phiếu, buộc 4 phòng phiếu này phải kéo dài thêm thời gian mở cửa.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong Trung tâm Cộng đồng Rivervalley ở New Richmond, bang Ohio.