Không khí Hồ Hoàn Kiếm trước giờ Giao thừa Tết Giáp Thìn

Theo ghi nhận của PV, năm nay lượng người đổ về hồ Gươm có phần vắng vẻ hơn so với mọi năm. Một phần do địa điểm tổ chức đêm lễ hội ánh sáng với 2024 chiếc drone được lựa chọn là hồ Tây nên hồ Gươm có phần vắng. Dù lượng người tới thưởng thức màn pháo hoa có giảm nhưng lực lượng an ninh đảm bảo an toàn phục vụ người dân vui chơi Tết tại hồ Gươm vẫn túc trực 100% quân số. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đêm Giao thừa, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa pháo hoa. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Dự kiến, số lượng người đổ về đón Giao thừa rất lớn nên công tác thường trực luôn được chú trọng và quan tâm. Ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người… Các lực lượng an ninh cũng đảm bảo quân số, tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và PCCC. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm thực hiện về kỹ thuật thực hành bắn pháo hoa đã được tập huấn đầy đủ về phương pháp, kỹ năng thao tác, vận hành các trang thiết bị. Hồ Gươm luôn được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn làm điểm đón Giao thừa.

Theo ghi nhận của PV, năm nay lượng người đổ về hồ Gươm có phần vắng vẻ hơn so với mọi năm. Một phần do địa điểm tổ chức đêm lễ hội ánh sáng với 2024 chiếc drone được lựa chọn là hồ Tây nên hồ Gươm có phần vắng. Dù lượng người tới thưởng thức màn pháo hoa có giảm nhưng lực lượng an ninh đảm bảo an toàn phục vụ người dân vui chơi Tết tại hồ Gươm vẫn túc trực 100% quân số. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đêm Giao thừa, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa pháo hoa. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Dự kiến, số lượng người đổ về đón Giao thừa rất lớn nên công tác thường trực luôn được chú trọng và quan tâm. Ngoài bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa trên địa bàn, những nơi tập trung đông người… Các lực lượng an ninh cũng đảm bảo quân số, tập trung rà soát, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và PCCC. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm thực hiện về kỹ thuật thực hành bắn pháo hoa đã được tập huấn đầy đủ về phương pháp, kỹ năng thao tác, vận hành các trang thiết bị. Hồ Gươm luôn được nhiều người dân Hà Nội lựa chọn làm điểm đón Giao thừa.