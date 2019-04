Đường phố thủ đô Venezuela như chiến trường sau tuyên bố đảo chính

Trong một nỗ lực để giành quyền lãnh đạo Venezuela, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido ngày 30/4 kêu gọi đông đảo người ủng hộ xuống đường biểu tình và kích động các thành phần trong quân đội nước này nổi dậy chống Tổng thống Nicolas Maduro. Động thái táo bạo của ông Guaido nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ giới chức Mỹ, nhưng cũng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các lực lượng ủng hộ chính phủ đương nhiệm. Đụng độ diễn ra ở nhiều khu vực tại thủ đô Caracas. Ảnh: AP. Đường phố thủ đô Venezuela biến thành chiến trường. Đợt biểu tình và bạo động ngày 30/4 được đánh giá là thách thức nghiêm trọng nhất Tổng thống Nicolas Maduro và phe chính phủ phải đối diện từ khi Juan Guaido, người từng giữ chức chủ tịch quốc hội Venezuela, tự tuyên bố trở thành tổng thống. Người biểu tình chống chính phủ thậm chí tìm cách chiếm sân bay thủ đô được bảo vệ bởi xe thiết giáp. Ảnh: AP. Đơn vị bảo vệ sân bay, trung thành với Tổng thống Maduro, sử dụng lựu đạn cay để giải tán đám đông. AP cho biết xe thiết giáp đã lao vào người biểu tình để giải tán đám đông, khiến ít nhất hai người bị thương. Phần đông người biểu tình di chuyển sang một khu vực lân cận cùng ông Guaido. Một số nhóm thanh niên mang vải đen che mặt vẫn bám trụ ở đường cao tốc, ném đá và bom xăng về phía sân bay và thiêu rụi một xe buýt chính phủ. Ảnh: AP. Vào thời điểm kêu gọi cuộc biểu tình quy mô lớn ở Caracas, lãnh đạo phe đối lập xuất hiện cùng nhiều sĩ quan thuộc lực lượng cảnh vệ quốc gia. Chín trị gia đối lập kỳ cựu của Venezuela, Leopoldo Lopez, cũng xuất hiện, khẳng định thoát khỏi cảnh bị giam lỏng từ năm 2014 sau khi đơn vị giám sát ông tuân lệnh ông Guaido. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phần lớn quân đội Venezuela vẫn trung thành với Tổng thống Maduro. Ảnh: AP. Lãnh đạo trung tâm y tế gần khu vực xảy ra các vụ đụng độ cho biết gần 50 người bị thương đã được chuyển đến đây chờ điều trị. Một nửa số nạn nhân bị thương vì đạn cao su được sử dụng bởi lực lượng an ninh ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro. Ít nhất một người bị thương bởi đạn thật. Ảnh: AP. Theo hãng tin RT của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez đã cảnh báo trên truyền hình quốc gia rằng quân đội sẵn sàng sử dụng vũ lực giữa lúc người biểu tình tập trung ngày một đông ở khu vực gần tòa nhà Miraflores - phủ tổng thống Venezuela. "Bất kỳ ai dùng vũ lực xâm phạm Miraflores sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng vũ khí nếu cần", ông Lopez cho biết. Ảnh: AP. Tổng thống Maduro cùng ngày tuyên bố đã trao đổi với tất cả chỉ huy cấp cao của các lực lượng vũ trang Venezuela. Ông khẳng định quân đội vẫn "tuyệt đối trung thành với chính phủ và tổ quốc". Ông cũng kêu gọi các lực lượng ủng hộ chính phủ xuống đường đáp trả phe đối lập, ngăn chặn nỗ lực chiếm quyền của "tổng thống tự xưng" Juan Guaido. Trong ảnh, người biểu tình chống chính phủ bao vây các quân nhân trung thành với Tổng thống Maduro. Ảnh: Reuters. Chiều 30/4, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada khẳng định phe chính phủ đã "đánh bại" lực lượng đối lập của ông Juan Guaido. "Đất nước đã trở lại tình trạng bình thường", Moncada tuyên bố, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án âm mưu đảo chính. Ông cũng chỉ trích Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không công khai lên án bạo động đảo chính tại Caracas. Ảnh: AP. Maggia Santi, giám đốc trung tâm y tế Salud Chacao, cho biết khoảng 30 trường hợp bị thương do đạn cao su đã được cơ sở này tiếp nhận. Khoảng 16 người bị chấn thương do xô xát. Bà cho biết trung tâm Salud Chacao có thuốc men dự trữ để chữa trị cho các nạn nhân nhờ tiếp tế từ tổ chức Chữ thập Đỏ thời gian qua. Ảnh: AP. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez khẳng định các lực lượng vũ trang quốc gia vẫn trung thành với chính phủ của Tổng thống Maduro. Ông cũng tuyên bố những nhân vật đứng sau "các hành vi bạo loạn" đã bị đánh bại một phần. Trong ảnh, cảnh sát thủ đô Caracas đối phó với người biểu tình tìm cách chiếm tòa nhà Bộ Nhà ở. Ảnh: Getty. Phe chính phủ khẳng định các quân nhân ủng hộ Juan Guaido chỉ là "một nhóm nhỏ những kẻ phản bội". Bộ Quốc phòng Venezuela đã ra quyết định khai trừ các quân nhân này khỏi hàng ngũ, theo RT. Bộ trưởng Lopez tuyên bố các doanh trại quân sự của nước này vẫn hoạt động bình thường và quân đội quyết tâm bảo vệ "chính phủ hợp pháp". Trong ảnh, các quân nhân ủng hộ phe đối lập đeo khăn màu xanh dương tập trung gần sân bay Caracas sáng 30/4. Ảnh: Reuters. Tình hình bất ổn trầm trọng tại thủ đô Caracas khiến chính phủ nhiều nước Nam Mỹ vô cùng lo ngại. Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao cho rằng tình trạng ở Venezuela giờ "không thể quay đầu". Ông nhận định đợt bạo loạn chỉ có thể dẫn đến hai kết quả: Các thủ lĩnh đối lập bị bắt giữ toàn bộ, hoặc Tổng thống Maduro phải ra đi. Trong khi đó, chính phủ Chile cho biết đại sứ quán nước này ở Caracas đã tiếp nhận lãnh đạo đối lập Leopoldo López cùng gia đình đến tị nạn chính trị. Ảnh: Reuters.

