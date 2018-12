Động đất tại thủ đô Argentina trong thời gian diễn ra Hội nghị G20

Viện Phòng chống động đất Argentina đã thông báo về một trận động đất mạnh 3,8 độ richter vào sáng ngày 30/11 (giờ địa phương) tại thủ đô Buenos Aires, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20.

Không nhiều người cảm nhận được trận động đất nhỏ ngày 30/11 tại Buenos Aires - nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-20. Ảnh: The Bubble

Theo Viện phòng chống động đất Argentina, trận động đất diễn ra trong vòng 30 giây ở độ sâu 25km với tâm chấn ở 32km về phía Nam thủ đô Buenos Aires. Theo nhiều chuyên gia, khu vực này hiếm khi có động đất trước đây. Giám đốc Viện phòng chống động đất Argentina Alejandro Giuliano cho biết đây chỉ là một trận động đất nhỏ và không nhiều người cảm nhận được. Khu vực đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 không bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.