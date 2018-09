Báo chí quốc tế đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Các hãng truyền thông và cơ quan báo chí lớn của các nước đồng loạt đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc 10h05 sáng nay 21/9 do mắc bệnh hiểm nghèo. Các báo cũng trích tiểu sử và các nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hãng thống tấn Reuters đưa tin “Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần sau khi lâm bệnh nặng”. Hãng thông tấn của Anh còn điểm lại những cột mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong khi đó các hãng thông tấn như AP hay AFP đưa tin điểm lại các hoạt động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong thời gian gần đây. Đặc biệt là hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn liền với một loạt sự kiện cấp cao của Việt Nam, trong đó có Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Các tờ báo lớn của Nga như Sputnik và TASS, cũng đồng loạt đăng tải bài viết đưa tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Theo truyền thông Nga, Đại sứ quán Nga tại Hà Nội hôm nay đã gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam sau khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

“Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất trước việc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Đồng chí Trần Đại Quang đã từ trần”, Đại sứ quán Nga viết trên Twitter, theo TASS.

Còn hãng tin Bloomberg đăng tin buồn với dòng tít nhấn mạnh: “Chủ tịch nước Việt Nam đã qua đời”.

Mời độc giả xem video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (nguồn TTXVN)

Các trang South China Morning Post của Trung Quốc, The Hindu của Ấn Độ, The Irish Sun của Ireland, The Sun của Anh, Daily News Egypt của Ai Cập, Channel NewsAssia, The Straits Times của Singapore, Al Jazeera, The Austalian, Stuff.co.nz của New Zealand, Huffington Post và Fox News của Mỹ, thậm chí các báo địa phương của Mỹ như San Francisco Chronicle cũng đưa tin về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.