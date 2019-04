1/4 thanh niên Nhật Bản chưa từng quan hệ tình dục khác giới

Một phần tư người trưởng thành ở Nhật Bản không có kinh nghiệm tình dục với người khác giới, do các yếu tố bên ngoài như thất nghiệp, làm bán thời gian, hay thu nhập thấp.

Khoảng một phần tư dân số Nhật ở độ tuổi 18-39 không có chút kinh nghiệm quan hệ tình dục khác giới nào, theo ước tính của một nhóm nghiên cứu Thụy Điển và Nhật Bản được công bố ngày 8/4. Con số này của 2 thập niên trước là 20%.



Các nhà nghiên cứu viết trên tạp chí y học chuyên ngành Anh BMC Public Health rằng tỷ lệ nam giới không có kinh nghiệm quan hệ tình dục tăng lên 25,8% vào năm 2015 so với 20% vào năm 1992, còn tỷ lệ đó với nữ giới tăng lên 24,6%, từ 21,7% trong cùng khoảng thời gian, dựa trên số liệu khảo sát sinh đẻ do Viện Quốc gia về Dân số và Nghiên cứu An sinh Xã hội tiến hành, theo South China Morning Post.

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu nói “việc họ thiếu kinh nghiệm tình dục có thể không phải tự nguyện”, và đưa ra các nguyên nhân như sự bất trắc về việc làm và thu nhập.

Theo nhóm nghiên cứu, 80% số người tuổi 25-39 không có kinh nghiệm tình dục nói họ có mong muốn kết hôn vào thời điểm nào đó. Nghiên cứu này chỉ nhắm đến tình dục khác giới, không có dữ liệu về tình dục đồng giới.

“Cần thêm nghiên cứu để biết các yếu tố nào khác sẽ gây nên hậu quả về dân số và sức khỏe cộng đồng của tỷ lệ tương đối cao người Nhật trưởng thành không có kinh nghiệm tình dục”, nhóm nghiên cứu nói.

Tổng tỷ lệ sinh của Nhật ở mức 1,43 trên 1.000 dân vào năm 2017, thấp nhất trên thế giới, và Viện Quốc gia về Dân số và Nghiên cứu An sinh Xã hội dự đoán dân số Nhật sẽ giảm xuống 88 triệu vào năm 2065 từ 126 triệu hiện tại.

Phân tích dữ liệu từ năm 2010, nhóm nghiên cứu cũng cho thấy việc không có kinh nghiệm tình dục ở nam giới tỷ lệ thuận với việc thất nghiệp, làm bán thời gian, hay có thu nhập thấp. Tỷ lệ này tăng vọt khi thu nhập hàng năm xuống thấp hơn 3 triệu yen (27.000 USD).